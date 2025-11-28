El Black Friday llena las calles y tiendas de Vigo: "Aprovecho para hacer compras navideñas"

Hoy es Black Friday y eso se nota este viernes en las calles de Vigo. Muchas personas se acercan a lo largo del día de hoy a las zonas más comerciales como Príncipe, con un gran número de tiendas. Zara y las tiendas del imperio Inditex son hoy las favoritas porque las ofertas solo son durante el día de hoy, y los vigueses quieren aprovecharlo.

Muchos clientes tenían ya claro lo que iban a comprar porque ya lo tenían "fichado", otros preferían adelantar los regalos navideños para beneficiarse de algún descuento. "Tenía que hacer algunas compras navideñas y aproveché", indicaba Taís, quien reconoce que muchas veces también se compra ropa de temporada que está sin descuento: "Siempre picas con alguna cosa sin descuento".

Carolina, por su parte, aprovecha estos descuentos para adelantar los regalos navideños. Considera que este día "fomenta mucho el consumo": "Yo me saltaría estas fechas solo por lo que uno se gasta".

Patricia, otra de las personas que esta mañana encontramos por Príncipe, aprovechó los descuentos para comprar esas botas que ya había visto hace días. Ahora con descuento. "Hay un montón de gente, es un poco agobiante. Lo bueno, que si hay algo que te interesa y tiene descuento, lo compras", explicaba.

Hoy será una jornada ajetreada en las calles más comerciales y centros comerciales de la ciudad, a lo que hay que sumar también toda la gente que visita Vigo para ver las luces de Navidad. Este fin de semana ya espera una gran afluencia coincidiendo con el festivo en Portugal y eso se dejará notar también en el tráfico, por lo que se intensificará la regulación del mismo en la zona centro.