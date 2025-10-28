Ya es oficial: esta es la fecha en la que abrirá el nuevo Mercadona de Vigo Treintayseis

Las obras del nuevo Mercadona de Vigo que se está levantando en la Avenida García Barbón 106, en el antiguo edificio de Mapfre, está cumpliendo los tiempos de construcción y, tal y como se había anunciado, estará abierto en el último trimestre de este año.

Más concretamente, la fecha de apertura será el 17 de noviembre, lunes. Así se puede ver en un cartel al lado de la entrada, que se ha instalado en la mañana de este martes.

Las obras en el antiguo edificio de Mapfre comenzaron en octubre de 2024 y desde hace unas semanas los avances son significativos; a lo largo de estos días, con la estructura del inmueble ya finalizada, se están dando los toques definitivos a la parte exterior, así como la preparación del interior para la disposición de los productos a la venta.

El supermercado tendrá la entrada del parking en el lado izquierdo del edificio y en el interior dispone de una rampa mecánica que conecta los ascensores que suben desde el aparcamiento y la entrada principal con la zona comercial.

Tal y como avanzaron el pasado mes de marzo, será similar al último que se abrió en la ciudad, en 2023, en la calle Jacinto Benavente, 15. Dispondrá de una superficie de 1.789,20 metros cuadrados y 3.684,67 metros cuadrados de aparcamiento, con un total de 96 plazas.

La tienda incorporará la sección "Listo para comer", donde los clientes podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel. Este espacio contará con 44 sillas y 8 mesas.