El Centro Comercial Gran Vía de Vigo se suma a la marcha solidaria de Aspanaex

El Centro Comercial Gran Vía de Vigo refuerza un año más su "compromiso con la inclusión social", colaborando con la 42ª Marcha Aspanaex, un evento solidario con larga tradición en la ciudad que se celebrará el próximo domingo 6 de octubre.

La organización explica que la marcha se ha convertido en una de las citas más emblemáticas de la ciudad para dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y reivindicar sus derechos, así como recaudar fondos para mejorar su calidad de vida.

La marcha cuenta con un recorrido de seis kilómetros, combinando deporte, solidaridad y un ambiente familiar. Los dorsales se podrán recoger el sábado 5 de octubre, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en la planta cero del Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

“Es un orgullo poder colaborar de nuevo con la marcha Aspanaex, ofreciendo nuestro espacio y nuestra voz para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, que trabajan día a día por la igualdad y la inclusión real”, ha destacado el director del centro comercial, Fernando Pinto.

La totalidad de lo recaudado en la marcha se destinará a favorecer la independencia y el acceso a apoyos esenciales para las personas con discapacidad intelectual, reforzando así los valores de justicia, dignidad e igualdad de oportunidades que inspiran el trabajo de Aspanaex.