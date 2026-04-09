Fundación Celta y Down Vigo se unen a Mares Circulares para limpiar el Río Lagares, en Vigo

Fundación Celta, Down Vigo y Coca-Cola han organizado este jueves una jornada de residuos en el Río Lagares, en el marco del programa Mares Circulares. También han contado con la colaboración de la Asociación Juan María de Nigrán y el Concello de Vigo.

Los voluntarios han recogido residuos en el entorno del río vigués, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Los datos obtenidos serán analizados e incorporados a la base de datos del proyecto.

Mares Circulares ya monitoriza 1.163 puntos de recogida periódica contabilizados desde la primera edición en 2018. Con esta información, investigadores y científicos desarrollarán nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Para Down Vigo, participar en acciones de voluntariado es fundamental como vía de inclusión y compromiso social. "Agradecemos enormemente la oportunidad de ser agentes activos en la sociedad a través de acciones como Mares Circulares", han afirmado, destacando el valor añadido que aportan las personas con Síndrome de Down.

Por su parte, la Fundación Celta ha destacado que "la colaboración entre entidades y la implicación de la ciudadanía son esenciales para avanzar hacia entornos más sostenibles y responsables". "Desde nuestra labor social entendemos el fútbol no solo como un deporte, sino como un motor de transformación capaz de generar hábitos positivos, también en el ámbito medioambiental", han subrayado.

Asimismo, la Fundación subraya que “acciones como esta demuestran que el deporte puede ser una herramienta poderosa para sensibilizar, educar y movilizar a la sociedad". "Queremos agradecer especialmente el esfuerzo de todas las personas voluntarias, cuyo compromiso colectivo evidencia el impacto positivo que podemos lograr cuando trabajamos de manera conjunta", han concluido.

3.025 toneladas de residuos desde 2018

Por último, la gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez, ha destacado "la colaboración" de estas entidades y ha afirmado que "las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares".

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.