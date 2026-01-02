Trabajo en el sector del marisqueo.

La Xunta de Galicia destinará 2,2 millones de euros a la regeneración de bancos marisqueros

El objetivo será promover la elaboración y desarrollo de proyectos que tengan por finalidad recuperar hábitats marinos y costeros, en favor de las poblaciones de especies de interés marisquero o que contribuyan a una mejor gestión o conservación de los recursos biológicos marinos

La Xunta de Galicia destinará 2,2 millones de euros a la regeneración de bancos marisqueros. Así se publicará este viernes en el Diario Oficial de Galicia.

Más concretamente, la primera estará cifrada en 1,9 millones de euros -contará con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura- y la segunda en 300.000 euros -fondos propios-.

El objetivo será promover la elaboración y desarrollo de proyectos que tengan por finalidad recuperar hábitats marinos y costeros, en favor de las poblaciones de especies de interés marisquero o que contribuyan a una mejor gestión o conservación de los recursos biológicos marinos.

Serán subvencionables actuaciones relacionadas con la restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas, incluidos bancos naturales, zonas de cría y reproducción de las especies. También se apoyarán las actividades que impliquen una reducción de la contaminación física y química, las medidas de conservación positivas o aquellas acciones encaminadas a prevenir, controlar o eliminar especies exóticas invasoras.

Destino de las ayudas

Las ayudas estarán destinadas a cofradías y federaciones de pescadores. También organizaciones de productores y entidades asociativas del sector.

Galicia cuenta, en la actualidad, con más de 3.000 permisos de explotación de marisqueo a pie, cerca de 2.500 embarcaciones de marisqueo a flote y con 700 permisos dentro de la modalidad de recursos específicos.

Hay más de 70 entidades asociativas y la producción en el último ejercicio alcanzó una producción superior a las 5.100 toneladas y un valor en el mercado de 62 millones de euros.