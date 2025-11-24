Kit para recoger colillas de cigarrillos en Vigo.

Kit para recoger colillas de cigarrillos en Vigo. Cedida

Ofrecido por:

Sostenibilidad

Vigo inicia un programa pionero con los hosteleros de Bouzas para recoger colillas de cigarrillos

Se reciclarán para cuidar el medio, y obtener polímeros y cemento por medio de un proceso único en Europa

También te podría interesar: Vigo debe 6,5 millones de euros por el canon de Eiras, según la Xunta de Galicia

Publicada

El Concello de Vigo y FCC -concesionaria en la ciudad del servicio de limpieza-, en colaboración con los hosteleros de Bouzas, iniciará un programa pionero para recoger las colillas de los cigarrillos, "uno de los mayores problemas de la limpieza" en las ciudades, tal y como aseveraron desde el ente local.

El presidente de la Xunta junto con la conselleira de Mar

Según precisaron desde el Consistorio, la ciudad olívica será la primera de España en implantar este programa piloto cuyo objetivo final pasa por concienciar a los ciudadanos de los daños derivados de arrojar colillas al suelo, tanto para el agua, como para el medioambiente en general y la biodiversidad.

Los hosteleros participantes recibirán, además de un distintivo de establecimiento colaborador, un kit de reciclaje conformado por un cenicero vertical y un cubo para colillas. Además, contarán con un servicio específico de recogida puerta a puerta. Uno de los equipos recogerá las colillas y las llevará a reciclar. Se les aplicará un proceso único en Europa para producir polímeros reutilizables, por un lado, y cemento -a través de las propias cenizas-, por otro.