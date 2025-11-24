Vigo inicia un programa pionero con los hosteleros de Bouzas para recoger colillas de cigarrillos

El Concello de Vigo y FCC -concesionaria en la ciudad del servicio de limpieza-, en colaboración con los hosteleros de Bouzas, iniciará un programa pionero para recoger las colillas de los cigarrillos, "uno de los mayores problemas de la limpieza" en las ciudades, tal y como aseveraron desde el ente local.

Según precisaron desde el Consistorio, la ciudad olívica será la primera de España en implantar este programa piloto cuyo objetivo final pasa por concienciar a los ciudadanos de los daños derivados de arrojar colillas al suelo, tanto para el agua, como para el medioambiente en general y la biodiversidad.

Los hosteleros participantes recibirán, además de un distintivo de establecimiento colaborador, un kit de reciclaje conformado por un cenicero vertical y un cubo para colillas. Además, contarán con un servicio específico de recogida puerta a puerta. Uno de los equipos recogerá las colillas y las llevará a reciclar. Se les aplicará un proceso único en Europa para producir polímeros reutilizables, por un lado, y cemento -a través de las propias cenizas-, por otro.