Así fue el primer gran evento de sostenibilidad en Vigo: Green Thursday

Vigo acogió este pasado jueves el primer evento organizado en la ciudad por Treintayseis, Green Thursday: El impacto positivo de Galicia, un foro sobre sostenibilidad en el que se dieron cita algunos de los principales referentes en este ámbito en forma de iniciativas que enarbolan esta bandera.

Crónicas de las charlas:

Esta primera cita tuvo como escenario el Círculo de Empresarios de Galicia y a la periodista y presentadora Noa García como hilo conductor. Además, contó con la presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que destacó a Vigo como "referente para Galicia y el resto del mundo de sostenibilidad".

Además, la conselleira proclamó que "Galicia apuesta por un futuro competitivo y un desarrollo industrial respetuoso", con "impacto local, en rural y en la gran ciudad, en la playa y en la montaña".

María Borrás, presidenta del Círculo, fue la encargada de inaugurar el foro, agradeciendo la presencia y el vínculo generado con Treintayseis y destacando "el impacto de las empresas gallegas en España y en el mundo", así como sus productos, y el papel de la Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad, cada vez con más peso en el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma.

Sobre el Green Thursday: El impacto positivo de Galicia, Borrás enfatizó los proyectos que se exhibirían, "referentes de esa realidad", con el deseo de que "en un futuro más cercano sigan apareciendo más".

Por su parte, Pablo Grandío, director de Treintayseis y Quincemil, destacó que no sólo se trataba del primer evento organizado por Treintayseis, siguiendo el camino ya marcado por Quincemil en A Coruña, sino que coincide con el quinto aniversario de este medio "nacido en pleno segundo estado de alarma".

"Vigo no estaba en los mapas, es una ciudad que hicieron los empresarios", agregó, señalando que dos de sus principales calles, García Barbón y Policarpo Sanz, están dedicadas a empresarios. También incidió en que el trabajo de Treintayseis es "narrar las historias de éxito de Vigo y ser la voz de los empresarios y emprendedores", una ciudad que "se lo ha trabajado porque nadie le ha regalado nada".

Sobre el contenido del evento, Marcelino Otero, coordinador del Foro de Energía y Medioambiente del Círculo de Empresarios de Galicia, puso el foco en la cantidad de temas que sobrevolaban en un programa "impactante" y cuyo contenido "va mucho más allá de un contexto general", sino que se trataba de una visión "transversal e importante" para entender cómo se construye una Galicia "sostenible y consciente".

Cuatro conversaciones y una charla

El Green Thursday: El impacto positivo de Galicia se construyó en base a cuatro conversaciones y una charla final. El primer proyecto que se puso sobre el escenario fue Vanetta Food, la empresa que ofrece comida tradicional, pero plant based. En la conversación con Loreto Peteiro, subdirectora de Treintayseis y Quincemil, Águeda Ubeira, su cofundadora y CEO, destacó que no hacían "comida solo para veganos", sino "para todo el mundo".

Águeda Ubeira, cofundadora y CEO de Vanetta Food. Enrique Romanos Tardío

La viguesa destacó que, en su caso, la sostenibilidad era algo transversal, que abarcaba todos y cada uno de los planteamientos del negocio; desde la producción hasta la contratación de personal; en este caso, por ejemplo, la condición es que vivan en un radio de 15 kilómetros, para que el desplazamiento hasta el lugar de trabajo sea lo menos perjudicial posible.

Su producto es más amigable con el medio ambiente y, a pesar de estar hecho con proteína vegetal, para ella lo importante es "que el cliente lo pruebe", porque "el resto ya viene dado", prueba de la confianza en el sabor y la calidad que ofrece. A futuro, el objetivo es ser todavía más sostenible, porque "hay muchas cosas que hacer en este sentido".

Sobre casas que buscan gente y gente que busca casas habló Juan Carlos Pérez, creador del "Tinder" de los pueblos, Aldealista. Preguntado por el catedrático de la UVigo Jacobo Porteiro sobre sus inicios, destacó que todo partía de la frase de su abuela, que le espetó dejase de dar vueltas por el mundo y que "hiciese algo" por su tierra.

Juan Carlos Pérez, fundador y CEO de Aldealista. Enrique Romanos Tardío

Hoy, su aldea familiar, Castiñeiro, antes vacía, está recuperada en un 80% gracias a su iniciativa, que ha tenido impacto no sólo en Galicia y España, sino que ya está en 52 países. A través de esta app, nuevos habitantes llegan a pueblos para ocupar casas a las que le devuelven la vida. Una necesidad de cambiar de mentalidad porque "no puede ser viable que más del 80% viva en menos del 20% del territorio".

Por su parte, Tomás Garnelo quiso destacar los valores más clásicos frente a una ola de gurús que "prometen éxito rápido y dinero" en las redes sociales. Su apuesta es la Impact Social Cup, que se puede resumir como "la Champions del emprendimiento de impacto social.

En la conversación con la abogada y presidenta de Executivas de Galicia, Carmen Costas, ha profundizado en esta "copa" en la que participan emprendedores de impacto social como una forma de "poner en valor y que se reconozca a este tipo de emprendedores".

Tomás Garnelo, fundador de la Impact Social Cup. Enrique Romanos Tardío

De hecho, su sueño a futuro es que "un niño o una niña que todavía no ha nacido, en unos años diga que quiere participar en esta copa", e Igual que Nadal es referencia en el tenis, que un pequeño piense que "mola ser emprendedor de impacto social".

Y de la tierra, se pasó al cielo. "Los satélites suelen orbitar a unos 500 kilómetros de la Tierra, el nuestro lo hace a 200 kilómetros", arrancó Francisco Boira, cofundador y director de negocio de Kreios Space, su charla con Patricia Sánchez Abeal, doctora en Sostenibilidad.

Más cerca, los satélites mejorarán sus prestaciones a la hora de tomar imágenes y de permitir una mejor conexión a internet, que además hará que no se dependa en estos casos de la infraestructura terrestre, que puede verse afectada en casos como la Dana o el apagón. Para eso, es necesario un satélite con motor eléctrico, que es el que permite orbitar a esa altura y, en su caso, tienen "el motor más avanzado de Europa", y en un año lograrán el hito de lanzar "el primer satélite de la historia que vuela tan bajo".

Francisco Boira, cofundador y director de negocio de Kreios Space. Enrique Romanos Tardío

El cierre del foro Green Thursday: El impacto positivo de Galicia llegó de la mano de la periodista y activista Ana de Santos Gilsanz, autora de Vivir sin huella y fundadora del proyecto Oxígeno Azul, que relató cómo pasó de trabajar en comunicación de moda y belleza a dedicar su vida al cuidado del planeta. "Me gusta, me da de comer, lo paso bien, me divierto, pero me falta algo más", recordaba.

Criada en un entorno rural y muy vinculada a la naturaleza, su punto de inflexión llegó con la maternidad durante la pandemia, cuando empezó a compartir su forma de vida sostenible y a crear una comunidad que impulsó su transformación profesional. Desde entonces, centra su trabajo en tres ejes: "sostenibilidad medioambiental, mujer y bienestar, y de ahí no me bajo". Además, asesora a empresas en su transición ecológica y promueve una reflexión sobre la huella que dejamos como consumidores y ciudadanos.

De Santos defendió que la crisis climática es en realidad una crisis existencial, y que el cambio solo será real si se da de forma colectiva. En su intervención alertó contra el "eco postureo" y reivindicó el sentido común, la durabilidad y la circularidad frente al consumo impulsivo.

La periodista y activista Ana de Santos Gilsanz, autora de 'Vivir sin huella'. Enrique Romanos Tardío

También destacó la necesidad de proteger los ecosistemas marinos, origen de su iniciativa Oxígeno Azul, recordando que"una de cada dos respiraciones se la debemos al mar". Para la reflexión, dejó una frase como cierre: "No podemos vivir sin dejar huella, pero sí podemos elegir cuál merece la pena dejar".