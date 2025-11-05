Cuatro proyectos sostenibles de Galicia mostrarán su impacto positivo en el Green Thursday Vigo 2025

Galicia está llena de proyectos sostenibles de impacto positivo y cuatro de ellos estarán presentes en Green Thursday Vigo, el primer evento de Treintayseis en la ciudad olívica, que se celebra este jueves 6 de noviembre en el Círculo de Empresarios de Galicia. Este foro de sostenibilidad contará con la presencia de Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia.

Los cuatro ponentes de proyectos gallegos sostenibles contarán con conversaciones individuales de quince minutos en las que hablarán de cómo sus iniciativas están causando un impacto positivo en Galicia:

Águeda Ubeira , cofundadora y CEO de Vanetta Food, la primera empresa gallega especializada en alimentación vegana.

Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis

Modera: Jacobo Porteiro, catedrático de la Universidade de Vigo

Modera: Carmen Costas, abogada y presidenta de Executivas de Galicia

Modera: Patricia Sánchez Abeal, doctora en Sostenibilidad

Encuentro gratuito sobre sostenibilidad en Vigo

A partir de las 18:00 horas de este jueves día 6, se celebrará el Green Thursday en Vigo, donde se destacarán casos innovadores locales y se disfrutará de la presencia de un referente nacional.

Con el lema "El impacto positivo de Galicia", el Green Thursday Vigo promete ser un punto de encuentro para todos aquellos que quieran conocer de primera mano cómo la comunidad se dirige hacia un futuro más sostenible. Empresarios, activistas y emprendedores compartirán sus historias y proyectos.

Será un día perfecto para conocer experiencias reales, habrá espacio para intercambiar ideas entre generaciones y se cerrará con una charla de un referente nacional que está dando mucho que hablar. Es una perfecta oportunidad para construir una Galicia más comprometida con el medio ambiente.

El Green Thursday busca impulsar en Galicia el compromiso empresarial y social, mostrando ejemplos de innovación y sostenibilidad, y fomentando la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía. Con esta edición en Vigo, la ciudad se consolida como un referente del diálogo sobre el futuro verde de la región.

El programa del evento Green Thursday de Vigo

18:00: Recepción de ponentes y acompañantes. Presenta: Noa García

18:30: Intervenciones institucionales: Xunta de Galicia - Ángeles Vázquez Mejuto , conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático

19:00: Bloque inicial: Proyectos gallegos sostenibles: Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food; Juan Carlos Pérez, socio fundador y CEO de Aldealista; Tomás Garnelo, fundador de la Impact Social Cup; y Francisco Boira, cofundador y director de negocio de Kreios Space

20:00: Charla principal. Ana de Santos Gilsanz, activista y escritora, autora de "Vivir sin huella"

20:45: Cierre, despedida y networking

Dónde y cuándo

Para todos los interesados, el evento tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia de Vigo (R. de García Barbón, 62). Las puertas se abrirán a las 18:00 horas y el evento durará hasta las 20:45 horas, que tendrá lugar el cierre, la despedida y habrá un momento de networking entre los asistentes.

Si todavía no te has inscrito para vivir en primera persona este evento gratuito de Treintayseis, todavía estás a tiempo en este enlace.