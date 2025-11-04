La activista y escritora Ana de Santos visita Vigo por el "Green Thursday"

La escritora y activista Ana de Santos Gilsanz estará en Vigo este jueves para dar una charla de concienciación medioambiental con motivo del Green Thursday, el primer evento de Treintayseis en la ciudad, que tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Glaicia este jueves. Es posible apuntarse siguiendo este enlace.

Ana de Santos es escritora y activista. Es autora de libro Vivir sin huella: Las claves para reducir el impacto ambiental en tu día a día, y colabora asiduamente en medios de comunicación como El Español o 20 Minutos, además de formar parte del proyecto We Life. Además, es la impulsora del proyecto medioambiental Oxígeno Azul.

Encuentro gratuito sobre sostenibilidad en Vigo

A partir de las 18:00 horas de este jueves día 6, se celebrará el Green Thursday en Vigo, donde se destacarán casos innovadores locales y se disfrutará de la presencia de un referente nacional.

Con el lema "El impacto positivo de Galicia", el Green Thursday Vigo promete ser un punto de encuentro para todos aquellos que quieran conocer de primera mano cómo la comunidad se dirige hacia un futuro más sostenible. Empresarios, activistas y emprendedores compartirán sus historias y proyectos.

Será un día perfecto para conocer experiencias reales, habrá espacio para intercambiar ideas entre generaciones y se cerrará con una charla de un referente nacional que está dando mucho que hablar. Es una perfecta oportunidad para construir una Galicia más comprometida con el medio ambiente.

El Green Thursday busca impulsar en Galicia el compromiso empresarial y social, mostrando ejemplos de innovación y sostenibilidad, y fomentando la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía. Con esta edición en Vigo, la ciudad se consolida como un referente del diálogo sobre el futuro verde de la región.

El programa del evento Green Thursday de Vigo

18:00: Recepción de ponentes y acompañantes. Presenta: Noa García

18:30: Intervenciones institucionales: Xunta de Galicia - Ángeles Vázquez Mejuto , conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático

, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático 19:00: Bloque inicial: Proyectos gallegos sostenibles: Águeda Ubeira , CEO de Vanetta Food; Juan Carlos Pérez , socio fundador y CEO de Aldealista; Tomás Garnelo , fundador de la Impact Social Cup; y Francisco Boira , cofundador y director de negocio de Kreios Space

, CEO de Vanetta Food; , socio fundador y CEO de Aldealista; , fundador de la Impact Social Cup; y , cofundador y director de negocio de Kreios Space 20:00: Charla principal. Ana de Santos Gilsanz , activista y escritora, autora de "Vivir sin huella"

, activista y escritora, autora de "Vivir sin huella" 20:45: Cierre, despedida y networking

Dónde y cuándo

Para todos los interesados, el evento tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia de Vigo (R. de García Barbón, 62). Las puertas se abrirán a las 18:00 horas y el evento durará hasta las 20:45 horas, que tendrá lugar el cierre, la despedida y habrá un momento de networking entre los asistentes.

Si todavía no te has inscrito para vivir en primera persona este evento gratuito de Treintayseis, todavía estás a tiempo en este enlace.