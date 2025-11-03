Llega a Vigo un evento gratuito sobre sostenibilidad con referentes de nivel y networking como broche final

La sostenibilidad se ha convertido en un aspecto fundamental de la transformación económica y social. Cada vez son más las empresas e instituciones que se adaptan a la necesidad de llevar a cabo prácticas responsables para proteger el medio ambiente. En este contexto, Treintayseis celebra el próximo jueves 6 de noviembre, un evento gratuito en el Círculo de Empresarios de Galicia para promover el conocimiento y el intercambio de experiencias en torno a la sostenibilidad. Es posible apuntarse siguiendo este enlace.

Vigo se prepara para acoger su primer gran evento sobre sostenibilidad: el Green Thursday. Un evento que reunirá a expertos, emprendedores y líderes locales para explorar cómo la ciudad, y Galicia en general, pueden avanzar hacia un modelo más sostenible, combinando innovación, responsabilidad social y conciencia ambiental.

Encuentro gratuito sobre sostenibilidad en Vigo

Por fin ha llegado el día en el que Vigo acoge, por primera vez, un gran evento sobre sostenibilidad, y lo hace de la mano del Círculo de Empresarios de Galicia. A partir de las 18:30 horas de este jueves día 6, se celebrará el Green Thursday en Vigo, donde se destacarán casos innovadores locales y se disfrutará de la presencia de un referente nacional.

Con el lema "El impacto positivo de Galicia", el Green Thursday Vigo promete ser un punto de encuentro para todos aquellos que quieran conocer de primera mano cómo la comunidad se dirige hacia un futuro más sostenible. Empresarios, activistas y emprendedores compartirán sus historias y proyectos.

Será un día perfecto para conocer experiencias reales, habrá espacio para intercambiar ideas entre generaciones y se cerrará con una charla de un referente nacional que está dando mucho que hablar. Es una perfecta oportunidad para construir una Galicia más comprometida con el medio ambiente.

El Green Thursday busca impulsar en Galicia el compromiso empresarial y social, mostrando ejemplos de innovación y sostenibilidad, y fomentando la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía. Con esta edición en Vigo, la ciudad se consolida como un referente del diálogo sobre el futuro verde de la región.

El programa del evento Green Thursday de Vigo

18:00: Recepción de ponentes y acompañantes. Presenta: Noa García

18:30: Intervenciones institucionales: Xunta de Galicia - Ángeles Vázquez Mejuto , consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático

, consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático 19:00: Bloque inicial: Proyectos gallegos sostenibles: Águeda Ubeira , CEO de Vanetta Food; Juan Carlos Pérez , socio fundador y CEO de Aldealista; y Tomás Garnelo , fundador de la Impact Social Cup

, CEO de Vanetta Food; , socio fundador y CEO de Aldealista; y , fundador de la Impact Social Cup 20:00: Charla principal. Ana de Santos Gilsanz , activista y escritora, autora de "Vivir sin huella"

, activista y escritora, autora de "Vivir sin huella" 20:45: Cierre, despedida y networking

Dónde y cuándo

Para todos los interesados, el evento tendrá lugar en el Círculo de Empresarios de Galicia de Vigo (R. de García Barbón, 62). Las puertas se abrirán a las 18:00 horas y el evento durará hasta las 20:45 horas, que tendrá lugar el cierre, la despedida y habrá un momento de networking entre los asistentes.

Si todavía no te has inscrito para vivir en primera persona este evento gratuito de Treintayseis, todavía estás a tiempo en este enlace.