Regresa a Galicia la feria dedicada al consumo responsable y al respeto hacia los animales
Vegana.gal reunirá en el IFEVI de Vigo a más de un centenar de expositores y ofrecerá talleres para todos los públicos con fines solidarios y dedicados a asociaciones que trabajan por y para el bienestar animal
Este fin de semana, el IFEVI acogerá una nueva edición de la feria Vegana.gal, encuentro gallego dedicado al consumo responsable, al respeto por los animales y a la sostenibilidad. Además, se ha ideado para atraer a todos los públicos y a todas las edades.
En esta ocasión, y como homenaje a Jane Goodall, la feria se ha inspirado en el respeto y la convivencia interespecie que, precisamente, promulgaba la activista. Así, tal y como indican desde Vegana.gal, los talleres solidarios constituyen una de las propuestas "más especiales" de esta edición: Destacan el de joyería sostenible, diademas de flores, bordado y creación de un botiquín natural.
Los beneficios de la realización de estos talleres se destinarán, de manera íntegra, a las asociaciones y santuarios de animales que participan en la feria. Además, en materia solidaria, regresará también el popular Bingo Solidario, que tendrá un precio simbólico de dos euros y en el que habrá múltiples premios en líneas y bingos.
Mini Vegan Chef
Entre las propuestas elaboradas para los más pequeños destacan el Espacio de juego libre para pequeños de 0 a 3 años con Kenguru, el espacio de circo con Atípico Circo, una tarde de cuentos, bailes y risas con Anxo Moure, Yoga en familia, y los talleres de jabones, construcciones con cartones, cacao labial, arcilla, papel de semillas y huerta sostenible. No faltará, precisan en la organización, el Mini Vegan Chef, donde las niñas y niños podrán crear sus propios platos vegetales, disfrutando de la cocina y aprendiendo a cuidar el planeta desde la infancia.
Programa de charlas y demostraciones
En Vegana.gal habrá espacio para la charla y el debate. Más concretamente, se abordarán cuestiones como el antiespecismo, la educación y el respeto por los seres vivos y la nutrición saludable.
Por otro lado, para probar y comprobar in situ las bondades de una alimentación vegetal, la feria contará con demostraciones de cocina de Gerson Iglesias, chef y presidente de Cociña Ourense; Míriam Fabà; y los creadores de contenido Muthanna Abusaada, Maku Moreno, Yoel Ballega, Eduardo Contreras y Francesca Ruberti (El Piso Vegano), que compartirán recetas y propuestas para disfrutar de la gastronomía vegetal.
También participarán Juan Pablo Casadiego, que presentará la iniciativa Plant Based Treaty sobre la transición alimentaria a gran escala; Marc Coloma, CEO de Heura, con la charla Repensando la alimentación: cómo creamos productos que incomodan a la industria; y Carla Aparicio, directora de Pinkpeas, que hablará sobre nutrición para perros y gatos felices.
El humor también tendrá su espacio con la charla a dos voces del guionista y actor David Pareja y Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food.
En definitiva, Vegana.gal reunirá casi cien expositores de alimentación 100% vegetal, moda y calzado sostenible, cosmética libre de experimentación animal y una amplia variedad de productos y servicios conscientes. Un recorrido por la feria es también una invitación a cambiar el chip, a descubrir nuevas formas de consumo y a celebrar que el cambio hacia una vida más ética ya está en marcha.
Horarios
El horario de la feria será el sábado 25 de 10:00 horas a 21:00 horas y el domingo 26 de 10:00 horas a 20:00 horas. Las entradas e inscripciones a los talleres solidarios se pueden realizar en: vegana.gal.