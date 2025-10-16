La UVigo lidera el ranking de las universidades españolas en compromiso ambiental

La Fundación CYD ha presentado este jueves el Ranking CYD de Universidades Sostenibles de España, en el que la UVigo ocupa el primer lugar en el apartado de compromiso ambiental entre más de 80 universidades públicas y privadas, mientras que en el cómputo global aparece séptima, por detrás de las universidades València-Estudi General, Girona, Málaga, Almería, Salamanca y Sevilla.

El vicerrector de Planificación y Sostenibilidad, Félix Quintero, ha destacado que la Universidade de Vigo mantiene desde hace más de una década un firme compromiso con las políticas de sostenibilidad, con una inversión superior a 4,8 millones de euros en los últimos seis años en instalaciones de energías renovables, ahorro energético y conservación de espacios naturales.

Entre las actuaciones más relevantes, ha destacado un sistema de calefacción de biomasa en el campus de Pontevedra, instalaciones de geotermia en Ourense y paneles fotovoltaicos en la mayoría de sus edificios.

El ranking, elaborado a partir de 16 indicadores, analiza la eficiencia energética, la gestión de residuos, la movilidad sostenible y la innovación ambiental, así como la equidad, diversidad e inclusión en el ámbito universitario.

Entre las conclusiones generales destaca que el 87,6% de las universidades españolas usa energía fotovoltaica, el 95,9% aplica políticas de igualdad de género y el 97% cuenta con protocolos frente al acoso sexual.