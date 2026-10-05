Los principales retos de la industria pesquera internacional, a debate en Vigo: IA, trazabilidad e innovación

Vigo acogió este lunes la XIV edición del Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA, una cita de referencia para la industria de los productos del mar que reunió a representantes institucionales, organismos internacionales, expertos y profesionales del sector para analizar algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la industria y que marcarán su evolución en los próximos años.

Bajo el lema "Smart Blue Leadership. Eficiencia, inteligencia y estándares globales para una industria comprometida", la jornada puso el foco en cuestiones como la competitividad internacional, la trazabilidad digital, la aplicación de la inteligencia artificial, los cambios en los hábitos de consumo o las oportunidades vinculadas a la innovación y la economía azul.

La apertura institucional contó con la participación de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; Miguel Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) de la FAO y Eloy Alvariza, presidente de Conxemar.

Mayor financiación y flexibilidad

Secretaria general de Pesca, Isabel Artime Conxemar

Durante su intervención, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha reclamado una política pesquera europea que combine la sostenibilidad de los recursos con la rentabilidad económica y facilite las inversiones que necesita el sector para afrontar su transformación. Asimismo, ha reclamado mayor financiación y flexibilidad para responder a los retos de futuro del sector.

En este sentido, Artime ha defendido que el futuro Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) permita apoyar la renovación y modernización de la flota, incluida la construcción de nuevos buques de más de 24 metros de eslora.

De la misma forma, ha valorado los resultados del último Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, en el que todos los Estados miembros han considerado prioritario plantear un cambio del FEMPA, que además debe contar con la misma financiación que hasta ahora.

Artime ha señalado que estas inversiones son necesarias para mejorar la seguridad y habitabilidad de los buques, avanzar en la descarbonización y favorecer el relevo generacional. "No podemos exigir mayores estándares de seguridad, descarbonización y habitabilidad para atraer a los jóvenes al sector si no permitimos y favorecemos la inversión en buques de nueva generación", ha afirmado.

La secretaria general de Pesca ha defendido también unas condiciones de competencia equilibradas en los mercados internacionales, con transparencia y estándares ambientales, sociales y sanitarios comparables, así como una aplicación efectiva de las normas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En este contexto, ha destacado la puesta en marcha del sistema digital europeo CATCH para gestionar las importaciones y exportaciones de productos pesqueros.

Por último, Artime ha puesto en valor el peso económico de la cadena pesquera y de la industria transformadora, que aporta a España más de 10.300 millones de euros de Valor Añadido Bruto, genera cerca de 8.000 millones de euros de cifra de negocio y mantiene unos 26.000 empleos directos.

El peso de la Inteligencia Artificial

Abel Caballero en el XIV Congreso Internacional Smart Blue Leaderships de la FAO Concello de Vigo

"Esta es la reunión de la cooperación, de quienes queréis intercambiar conocimientos y opiniones sobre todos los mares y océanos del mundo para conseguir una alimentación mejor, más saludable y eficiente con los productos del mar, creando empleo", recalcó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al inaugurar el Congreso.

Durante su intervención, Caballero señaló que las nuevas tecnologías y el creciente peso del uso de la inteligencia artificial en los distintos procesos del sector "deben seguir siendo utilizadas para la buena forma de entender la cooperación y conseguir un mundo mejor y no para que la tecno-oligarquía domine en todo el mundo".

Garantizar unas condiciones de competencia equilibradas

Uno de los principales mensajes que dejó el Congreso fue la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equilibradas a escala global para asegurar el futuro de la industria. En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la evolución de los flujos comerciales y el aumento de las exigencias regulatorias, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia estándares comunes que permitan competir en igualdad de condiciones.

Los expertos analizaron también cómo las nuevas tecnologías están transformando la cadena de valor de los productos del mar, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa, optimizar procesos, fortalecer el cumplimiento normativo y ofrecer mayores garantías de transparencia al consumidor. Los participantes coincidieron en señalar que la trazabilidad se ha convertido en una cuestión estratégica para el sector, tanto por las demandas del mercado como por unos requisitos regulatorios cada vez más exigentes, consolidándose como una herramienta clave para generar confianza y reforzar la competitividad.

El Congreso abordó asimismo la evolución de los hábitos de consumo y la necesidad de comprender mejor las motivaciones de compra para adaptar la oferta a unas demandas cada vez más diversas y cambiantes. Junto a ello, las oportunidades asociadas a la innovación y a la economía azul fueron identificadas como factores determinantes para generar valor añadido y reforzar el posicionamiento futuro de la industria.

Una visión global sobre salud y sostenibilidad

Como novedad de esta edición, el Congreso incorporó una entrevista en profundidad con la Dra. María Neira, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Neira puso el foco en la relación entre alimentación, salud y sostenibilidad, y reivindicó el papel del pescado como fuente accesible de proteína y de valor nutricional. Destacó especialmente la importancia de fomentar desde edades tempranas una cultura alimentaria que favorezca hábitos saludables, así como su contribución a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La experta subrayó también que la alimentación no debe plantearse desde la restricción, sino desde el disfrute y la cultura gastronómica. El pescado puede formar parte de una alimentación saludable sin renunciar al placer de comer y compartir.

Por último, recordó que el cambio climático es también una cuestión de salud pública. Situar la salud en el centro del debate puede ayudar a comunicar mejor la urgencia de actuar y, al mismo tiempo, poner en valor los beneficios nutricionales de alimentos como el pescado.