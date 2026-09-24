Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo. Adrián Irago / Europa Press

El Parlamento gallego pide al Gobierno que incluya al puerto de Vigo en la red básica TEN-T

El Parlamento de Galicia ha reclamado al Gobierno central que defina y publique una estrategia para lograr la inclusión del puerto de Vigo en la red básica TEN-T, la Red Transeuropea de Transporte, de cara a la próxima revisión prevista por la Comisión Europea.

La iniciativa, presentada por el PPdeG y aprobada este jueves en la Comisión de Economía, salió adelante con los votos favorables de populares, BNG y grupo mixto, representado por Democracia Ourensana, mientras que el PSdeG se abstuvo.

El texto insta a la Xunta a trasladar al Ejecutivo central la necesidad de diseñar una estrategia que contemple "acciones específicas" para incorporar el puerto vigués a la red básica en la próxima revisión europea.

Una mesa con Bruselas y fondos para las obras

Además, el Parlamento reclama al Gobierno que solicite a la Comisión Europea la creación de una mesa técnica intergubernamental para abordar esta revisión, en la que participen Galicia, eurodiputados y representantes del sector logístico gallego.

La propuesta también pide activar un plan de compensación financiera con fondos europeos que permita garantizar la ejecución de las obras consideradas clave en el puerto de Vigo mientras no se modifique su actual estatus dentro de la red TEN-T.

Por último, la Cámara gallega solicita que se haga público "con transparencia" el reparto territorial de los fondos portuarios vinculados al Corredor Atlántico, especialmente los 3.100 millones de euros anunciados para inversiones hasta 2030.