Confirmado: nueva ayuda de 150.000 euros para pagar los salarios de los trabajadores de este sector

La Diputación de Pontevedra ultima los días para solicitar las ayudas a las escuelas de música de las asociaciones sin ánimo de lucro, dotadas este 2026 con cerca de 150.000 euros.

Las ayudas, cuyo plazo de solicitud termina el 30 de septiembre, aumentan este año en un 20% de su crédito respecto a 2025 y acumulan una subida del 60% durante el actual mandato.

El plazo termina el 30 de septiembre

El próximo miércoles, 30 de septiembre, termina el plazo para solicitar las ayudas a las escuelas de música de las asociaciones sin ánimo de lucro. Así lo ha recordado la Diputación de Pontevedra en una nota de prensa.

Estas ayudas permitirán financiar gastos de personal y de material de oficina, suministros, la reparación y conservación de sus locales, la reparación de instrumentos, las primas de seguros, servicios de asesoría o gestoría y también gastos de prevención de riesgos o reconocimiento médico.

En concreto, serán objeto de subvención los siguientes gastos corrientes y de personal necesarios en el desarrollo de sus actividades:

Gastos de personal (sueldos, salarios, Seguridad Social o mutualidades e IRPF )

o e ) Materia de oficina consumible (bolígrafos, lápices, folios, gomas, etc.)

Suministros (electricidad, agua, teléfono o internet)

Reparación y conservación del local (limpieza, mantenimiento del ascenso o de la fotocopiadora)

Reparación de instrumentos

Primas de seguro

Servicios profesionales (asesoría y gestoría)

Prevención de riesgos o reconocimiento médico

No podrán ser objeto de subvención los siguientes conceptos:

La adquisición de instrumentos musicales

La compra de equipos informáticos y de sonido

El desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones informáticas

Los gastos propios de la banda de música

"Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva y se tendrán en cuenta criterios, como el número de alumnos, el número de docentes, el presupuesto de la escuela o de las especialidades impartidas", explica la Diputación de Pontevedra.

Cómo presentar las solicitudes de ayuda

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra. El plazo de presentación finalizará el 30 de septiembre.

El objetivo de estas ayudas es contribuir "a la promoción de la labor de los centros escolares en la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de la provincia y de Galicia, un ámbito en el que la infancia y la juventud ocupan un lugar relevante".