La Deputación de Pontevedra prevé una vendimia abundante y más temprana de lo habitual

La Deputación de Pontevedra ha confirmado el "excelente" estado sanitario general de las viñas de la provincia. Así, prevé una vendimia muy abundante y también más temprana de lo habitual.

Además, el ente provincial ha afirmado que la cosecha podría comenzar antes de la última semana de agosto, en caso de que se mantengan las condiciones meteorológicas posibles. A pesar de registrar la aparición de nuevas manchas de mildio, no prevé problemas importantes en la maduración de la uva.

Eso sí, en las plantas más debilitadas o con escasa vegetación, recomiendan mantener la observación y valorar la necesidad de actuar. En este sentido, los técnicos de Areeiro recuerdan que existen productos naturales autorizados para combatir el mildio durante la fase de maduración, con plazos de seguridad muy reducidos.