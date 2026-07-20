Confirmado: ayudas directas de 2.000 euros para el sector pesquero hasta el próximo 13 de agosto

Buenas noticias para el sector pesquero en Galicia. La Xunta ha confirmado ayudas directas por importe de 2.000 euros para la compra de material destinado a mejorar el cuidado y la sostenibilidad de los ríos gallegos.

El Ejecutivo regional reforzará este año su apoyo a 50 entidades colaboradoras de pesca continental de toda la Comunidad. Así lo anunció hace unos días la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

Ayudas directas de 2.000 euros

La Xunta de Galicia ofrece esta aportación extra de 2.000 euros para que las sociedades de pesca puedan financiar la compra de maquinaria, equipamiento y otro tipo de material para realizar labores de gestión de los residuos en los cotos de su área de influencia.

Asimismo, se subvencionarán la realización de actividades divulgativas o formativas, encaminadas a potenciar y difundir la protección de la fauna ictícola y del medio natural como medida de fomento de la actividad de la pesca continental.

"No serán objeto de subvención los gastos de equipamiento y material fungible destinados al funcionamiento común de la entidad colaboradora, y el impuesto sobre el valor añadido (IVA)", aclara el Gobierno gallego.

¿A quién van dirigidas?

En un comunicado, la Xunta señala que se podrán acoger a estas ayudas las personas jurídicas que tengan el nombramiento de entidad colaboradora de pesca continental.

Por un lado, la vigilancia para la que se solicite la ayuda deberá cumplir los siguientes requisitos:

Se ejercerá sobre los tramos acotados conveniados con las entidades colaboradoras de pesca continental beneficiarias

conveniados con las entidades colaboradoras de pesca continental beneficiarias Será objeto de ayuda la vigilancia que se realice a jornada completa, con reducción proporcional en el caso de jornadas inferiores

Podrán acogerse a estas ayudas los contratos en vigor a partir del 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre del mismo año

Por otro lado, las actividades divulgativas o formativas para las cuales se solicite ayuda deberán cumplir los siguientes requisitos:

Deberán ser organizadas por entidades colaboradoras de pesca continental

Estas actividades consistirán en jornadas divulgativas o formativas, charlas o talleres

Los gastos deberán describirse y figurar, desglosados y presupuestados individualmente, en una memoria

¿Hasta cuándo se pueden solicitar las ayudas?

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo jueves 13 de agosto a las 23:59 horas. El plazo de resolución es de tres meses.