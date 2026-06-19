Stonegal cierra en Vigo su segunda edición con 5.000 visitantes y refuerza su proyección internacional

Stonegal, la feria internacional de la piedra natural celebrada en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) del 17 al 19 de junio, ha cerrado su segunda edición con un total de 5.000 visitantes, consolidando su crecimiento y su posicionamiento como uno de los principales puntos de encuentro del sector en el sur de Europa.

A lo largo de las tres jornadas, el evento reunió a más de 70 empresas expositoras, 120 marcas y profesionales procedentes de España, Portugal, Italia, China, Estados Unidos y Turquía; volviendo a convertir a Vigo en epicentro internacional de la arquitectura, la construcción y la industria de la piedra natural.

Uno de los principales hitos de esta edición fue la celebración del Stone Summit, que reunió a 19 expertos internacionales para analizar el presente y el futuro de la arquitectura, la innovación constructiva, la sostenibilidad y las nuevas aplicaciones de la piedra natural. El congreso contó con la participación de algunas de las voces más influyentes de la arquitectura contemporánea, el diseño, la ingeniería y el patrimonio.

La programación se completó con iniciativas como Stone Global Connect, orientada a fomentar nuevas oportunidades de negocio entre empresas y prescriptores internacionales; la Stone Gala, celebrada en una cantera de granito de O Porriño, donde el arquitecto César Portela recibió el Premio Arquitectura en Piedra Antonio Palacios; y la jornada Stone Experience.

A través de dos mesas de debate, expertos de la industria, la administración, la ingeniería y la investigación analizaron cuestiones clave para el futuro del sector. Bajo el título "La huella de la materia", la primera sesión abordó la sostenibilidad de la piedra natural desde una perspectiva integral, poniendo el foco en la extracción responsable, la innovación tecnológica, la gestión sostenible de los recursos minerales y la evaluación ambiental de los materiales de construcción.

La segunda mesa, "Construir para permanecer", reunió a representantes de la construcción, la ingeniería, la administración pública y la investigación para reflexionar sobre la capacidad de la piedra natural para generar valor a largo plazo en infraestructuras y espacios públicos. Participaron

Alejandro Miras, director de Stonegal, destacó que "esta segunda edición confirma que Stonegal ha encontrado su espacio dentro del calendario internacional del sector. Hemos conseguido reunir en Galicia a empresas, profesionales, arquitectos y prescriptores de distintos países en torno a una materia que combina tradición, innovación y futuro".

Por su parte, José Ángel Lorenzo, secretario general del Clúster del Granito, aseguró que "Stonegal ha vuelto a demostrar la fortaleza de un sector que forma parte de la identidad económica e industrial de Galicia y que cuenta con una posición de liderazgo internacional gracias a su capacidad exportadora, su apuesta por la innovación y la calidad de sus productos".