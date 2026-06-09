Confirmado: nueva ayuda dotada con 3 millones de euros para que pymes y autónomos digitalicen sus negocios

Buenas noticias para pymes y autónomos gallegos. El último Consello da Xunta ha dado luz verde a una nueva convocatoria para impulsar la transformación digital de sus negocios, que contará con un presupuesto total de tres millones de euros.

La iniciativa, promovida por la Consellería de Economía e Industria a través del Igape, busca apoyar la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas que permitan a las empresas mejorar su competitividad, eficiencia y capacidad de adaptación a un entorno cada vez más digitalizado.

Presupuesto de 3 millones de euros

Para dar respuesta a los nuevos retos tecnológicos de las empresas gallegas, la convocatoria de 2026 actualiza las líneas de apoyo incorporando actuaciones específicas en ámbitos, como la ciberseguridad, las soluciones SaaS (Software as a Service) y la mejora de la función logística.

De esta forma, el Gobierno gallego adapta el programa a las necesidades actuales de las pymes y refuerza el apoyo a la incorporación de las herramientas digitales que contribuyan a la mejora de su competitividad y capacidad de innovación.

Requisitos y principales novedades de la convocatoria 2026

En un comunicado, la Xunta informa de que podrán beneficiarse de estas ayudas las pymes y autónomos con centro de trabajo en Galicia.

"Los proyectos subvencionables incluyen actuaciones de digitalización y automatización de procesos, implantación de sistemas de gestión integral, desarrollo de interfaces y canales digitales de relación con clientes y proveedores, mejora de la función logística, proyectos de ciberseguridad o soluciones tecnológicas orientadas a la medición y seguimiento de indicadores ASG", explica.

Entre las principales novedades de esta edición figura la posibilidad de subvencionar, en régimen de minimis, licencias temporales, suscripciones y servicios en nube o en modalidad SaaS.

Además, la resolución de concesión permitirá a las empresas beneficiarias recibir un anticipo automático del 80% de la subvención concedida, sin necesidad de presentar una solicitud específica ni de aportar grandes garantías.

Más de 1.400 proyectos ya se han beneficiado de esta ayuda

Desde su puesta en marcha en 2018, el programa de ayudas a la transformación digital se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo a la modernización empresarial en Galicia.

En este periodo se apoyaron un total de 1.421 proyectos promovidos por autónomos y pymes gallegas, con un volumen de ayudas de 28,55 millones de euros, lo que permitió movilizar más de 70 millones de euros en inversiones, contribuyendo a acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas al tejido productivo de la comunidad.