Vigo acoge el 10 de junio una cita única para reflexionar sobre el futuro de la IA y la empresa

La Inteligencia Artificial es el futuro y adaptarse a ella es ya una necesidad para muchas empresas. El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo, organizado por Treintayseis y NTT Data, ofrece una oportunidad única para reflexionar y conocer de primera mano la experiencia de líderes del sector en Galicia.

"Una transformación inteligente y sostenible" será el lema de esta cita, que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de junio desde las 18:00 horas en la sede de la Zona Franca de Vigo. Se trata de la primera edición de un foro que llega para repetirse cada año en Vigo. Es posible apuntarse gratuitamente siguiendo este enlace.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo, que cuenta con colaboradores de la altura de Gradiant y Zona Franca, comenzará a las 18:00 horas y su fin es analizar cómo la IA está revolucionando el sector empresarial, destacando la necesidad de una adopción responsable y ética..

Tras la bienvenida institucional conducida por el director de Treintayseis, Pablo Grandío, el director de NTT DATA en Galicia y Asturias, Alberto Borrego, un representante del Concello de Vigo aún por determinar, y el delegado del Consorcio, David Regades, los asistentes disfrutarán de cinco charlas con empresas punteras gallegas. La cita se cerrará tras un cóctel y una sesión de networking.

La experiencia compartida y la posibilidad de establecer contactos es una de las claves de este evento, que fue todo un éxito en la ciudad herculina. Es posible apuntarse gratuitamente en el evento de EventBrite.

El segundo evento de Treintayseis en Vigo

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de Vigo será el segundo evento de Treintayseis en la ciudad, tras debutar el año pasado con el evento Green Thursday dedicado a la sostenibilidad y al medioambiente y celebrado en el Círculo de Empresarios de Galicia el 7 de noviembre de 2025.

Este segundo evento de IA contará con representantes del tejido empresarial de Vigo y estará arropado por una gran empresa internacional como NTT DATA, un referente local como Gradiant y la Zona Franca de Vigo, gran catalizador de empresas en el área metropolitana olívica. Con esta iniciativa, Treintayseis continúa consolidándose como uno de los medios de referencia en el entorno de Vigo.