Ya es oficial: la ayuda de hasta 10.000 euros para impulsar proyectos de accesibilidad, movilidad y atención personal

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció en su visita a la Fundación Lar Pro Saúde Mental, en Vilagarcía de Arousa, la apertura de la tercera convocatoria del Plan Provincia +Inclusiva, dotado con 210.000 euros y dirigido a entidades de bienestar social de toda la provincia.

Estas ayudas permitirán financiar proyectos vinculados a la mejora de la accesibilidad, la movilidad y el cuidado personal, así como la adquisición de sistemas de comunicación personal. El plazo de solicitud ya está abierto y finalizará el próximo 9 de mayo.

Hasta 10.000 euros de ayuda

La tercera convocatoria del Plan Provincia + Inclusiva ya está abierta. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, durante su visita a la Fundación Lar Pro Saúde Mental en Vilagarcía de Arousa.

Esta iniciativa está dirigida a entidades de bienestar social de toda la provincia de Pontevedra, con el objetivo de apoyar proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas mediante actuaciones centradas en la accesibilidad, la movilidad, el cuidado personal y la comunicación.

El programa cuenta con un presupuesto total de 210.000 euros y contempla ayudas de hasta 10.000 euros por entidad social. El plazo para presentar solicitudes comenzó el pasado jueves 9 de abril, y se extenderá hasta el 9 de mayo, lo que permitirá a asociaciones y colectivos preparar propuestas adaptadas a sus necesidades.

Durante su intervención, Luis López destacó el compromiso de la institución provincial con el ámbito social, señalando que "nestes máis de dous anos de goberno, a acción en Benestar Social está a ser un dos piares da nosa acción de goberno".

Además, recordó que el Plan Provincia + Inclusiva nació en 2024 tras detectar, en reuniones con entidades, la necesidad de habilitar fondos específicos para mejorar la accesibilidad y adquirir medios de comunicación personal .

El presidente también puso en valor el papel de las organizaciones sociales, subrayando que "non é unha obriga, senón unha mostra do apoio e recoñecemento que tedes que recibir de man de administracións como a Deputación".

En la primera convocatoria del Plan Provincia + Inclusiva se financiaron 19 proyectos con un presupuesto total de 115.000 euros. En su segunda edición se elevaron a 30 los proyectos subvencionados con una dotación de 210.000 euros.

En esta ocasión, se aumenta un 17% con respecto a su primera convocatoria para atender cuantas más propuestas se pueda. "Non é unha obriga, senón unha mostra do apoio e recoñecemento que tedes que recibir de man de administracións como a Deputación", reconoció el presidente.

Con esta convocatoria, se busca reforzar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas a través del apoyo a las entidades que trabajan en este ámbito. Así, la Diputación de Pontevedra reafirma su apuesta por avanzar hacia una sociedad más inclusiva.