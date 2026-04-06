Es oficial: la deducción de hasta 2.400 euros por hijo en la Renta 2025-2026 si vives en Galicia

El próximo 8 de abril comienza la Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, que finalizará el 30 de junio. Desde este miércoles, miles de contribuyentes podrán presentar las declaraciones a través de internet, desde el 6 de mayo por teléfono y desde el 1 de junio presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Con el fin de evitar errores y aprovechar todas las ventajas fiscales, es importante conocer las deducciones y beneficios a los que se puede acceder en Galicia. Una de ellas está vinculada con el nacimiento o adopción de hijos, que te permite ahorrar entre 300 y 2.400 euros en tu Renta, siempre y cuando cumplas con una serie de requisitos.

Deducción de hasta 2.400 euros por nacimiento o adopción de hijos

La deducción por nacimiento o adopción en Galicia es una medida fiscal que puede suponer un importante ahorro en la Declaración de la Renta para las familias gallegas. Si has tenido un hijo o hija, ya sea por nacimiento o adopción, es conveniente que conozcas este beneficio, ya que puede ayudarte a reducir la carga fiscal.

El importe que puedes deducir dependerá de una serie de factores: tu base imponible total menos el mínimo personal y familiar, y el número de hijos que tengas.

Base imponible total menos el mínimo personal y familiar Primer hijo Segundo hijo Tercer hijo o más Menor o igual a 22.000 euros 360 euros 1.200 euros 2.400 euros Mayor o igual a 22.000,01 euros 300 euros (360 € si es parto múltiple) 300 euros (360 € si es parto múltiple) 300 euros (360 € si es parto múltiple)

Ten en cuenta que estas cuantías pueden aumentarse en un 20% en el caso de que vivas en municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes y en los resultantes de procedimientos de fusión o incorporación.

Además, no solo se aplica al primer año de nacimiento, sino también a los "dos períodos impositivos siguientes al de nacimiento o adopción".

Base imponible total menos el mínimo personal y familiar Primer hijo Segundo hijo Tercer hijo o más Menor o igual a 22.000 euros 360 euros 1.200 euros 2.400 euros Entre 22.000,01 euros y 31.000 euros 300 euros 300 euros 300 euros Más de 31.000 euros 0 euros 0 euros 0 euros

Las cuantías fijadas para esta deducción se duplicarán en caso de que el nacido o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Esta es toda la documentación que tienes que presentar para esta deducción, tal y como especifican los expertos de TaxDown: