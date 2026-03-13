El Puerto de Vigo esquiva la crisis logística con un crecimiento del 6,8% en sus indicadores clave APV

El Puerto de Vigo ha logrado mantener la solidez de su actividad operativa en un contexto internacional condicionado por la incertidumbre en las cadenas logísticas, cerrando febrero de 2026 con un crecimiento del 6,8%.

Según los datos de tráfico del primer bimestre del año, la mercancía general, uno de los principales indicadores de la salud económica industrial, aumentó un 7% en febrero y acumuló 717.934 toneladas entre enero y febrero, un 3,32% más que en el mismo periodo del año anterior.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, destacó la capacidad de adaptación del puerto vigués y atribuyó estos resultados a la diversificación de tráficos, la agilidad operativa y la especialización en mercancías de alto valor.

Entre los sectores con mejor comportamiento figuran la automoción y el agroalimentario. Los automóviles se mantienen como principal tráfico del puerto, con 145.501 toneladas y un incremento del 4%, mientras que en la terminal de Bouzas se movieron 96.393 vehículos, un 2,73% más que en el mismo periodo de 2025.

También sobresale el aumento del tráfico de frutas, que se disparó un 71%, igualando a la pesca congelada en el segundo puesto del ranking de mercancías. Además, el tráfico de contenedores movidos por grúa creció un 3,21%, con un repunte del 8,6% en los contenedores llenos, y también registraron importantes avances los vinos y bebidas, con un 115% más, los metales y sus manufacturas, con un 17,5%, y los pasajeros de crucero, que aumentaron un 112%.

Botana aseguró que estos resultados permiten afrontar el resto de 2026 con optimismo y reforzar la posición de Vigo como puerto de referencia para exportadores e importadores.