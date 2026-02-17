Cátedra Ardán de Vigo: Interfish-España aporta 855 millones a la economía y sostiene 4.813 empleos

La Cátedra Ardán, promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Universidade de Vigo, concluye que las empresas asociadas a Interfish-España conforman un sector esencial para la economía española y la soberanía alimentaria.

Así se recoge en el informe "Impacto económico y social de las empresas pesqueras asociadas a Interfish-España", presentado este martes en Vigo ante representantes institucionales y del sector.

El acto ha contado, entre otros, con el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la subdirectora general de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca del MAPA, Teresa Molina, el gerente de OPROMAR y vocal de la directiva de Interfish-España, Juan Carlos Martín Fragueiro, y el autor del informe, el profesor Xavier Martínez Cobas.

Según el estudio, el efecto total de las empresas asociadas asciende a 855 millones de euros, con 289 millones de valor añadido bruto y el sostenimiento de 4.813 puestos de trabajo, además de aportar proteína alimentaria a partir de más de 26.000 toneladas de pescado y contribuir a siete Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe sitúa a Interfish-España como pieza clave en la cadena de valor de la tintorera, el marrajo y el pez espada. La organización, única interprofesional pesquera que integra toda la cadena (extractiva, transformadora y comercializadora), reúne a las OP ORPAGU (A Guarda), OPP-7 (Burela) y OPROMAR (Marín) —que concentran en torno al 75% de la producción española de estas especies—, además de Conxemar como representante comercializador.

Regades ha destacado que se trata de "un ecosistema económico sólido y estratégico" y ha defendido que "invertir en conocimiento es invertir en futuro y competitividad", mientras Martín Fragueiro ha subrayado que el documento refleja "una imagen fiel" del palangre de superficie, una flota gallega que opera en tres océanos.

La presentación también ha puesto el foco en la dimensión social y ambiental del sector. Teresa Molina ha calificado al palangre de superficie —con más de 120 barcos en Atlántico, Pacífico e Índico— como "una de las joyas de la corona" de la pesca española y ha pedido reforzar la comunicación para explicar su realidad ante la UE y las organizaciones medioambientales.

Abel Caballero ha cerrado el acto destacando la colaboración entre organizaciones sectoriales e instituciones, y ha defendido que Vigo es "pesca de primera magnitud" y que "quien pesca defiende el medioambiente".

El estudio enmarca los resultados en un contexto de costes crecientes, dificultad para trasladarlos a precios, escasez de mano de obra, caída del consumo de pescado y fuerte competencia internacional, a la vez que resalta la contribución a ODS vinculados a empleo decente, innovación, consumo responsable y protección de los océanos.