El comercio del Metal de Pontevedra volverá concentrarse este martes por un convenio "digno"

Concentración de trabajadores de comercio del Metal de la provincia de Pontevedra, a 2 de febrero de 2026 CIG

Un objetivo común: un convenio "digno". Los trabajadores del sector del comercio del metal de la provincia de Pontevedra volverán a concentrarse este martes tras rechazar las propuestas "regresivas" de la patronal.

En concreto, según informa Europa Press, los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han vuelto a convocar una protesta a partir de las 11:00 horas. En esta ocasión, se llevará a cabo ante la empresa Recambios Ochoa en Vilaboa.

Las organizaciones sindicales han criticado que los empresarios pretendan eliminar la cobertura de las bajas al 100% desde el primer día en caso de incapacidad temporal. También afean la idea de la patronal de impedir que el personal con condiciones laborales por encima del convenio pueda cobrar retrasos e incrementos salariales.

Esta concentración tendrá lugar días después de que los empleados del sector del comercio del metal aprovechasen la reunión de negociación del convenio del metal de Pontevedra para protestar a las puertas, ya que la patronal Atra participa en la negociación de ambos convenios.

Cabe recordar que el convenio del comercio del metal de Pontevedra caducó a finales de 2024 y las negociaciones entre las partes para la firma de un nuevo documento todavía no han llegado a buen puerto, convocándose protestas por parte de los sindicatos.