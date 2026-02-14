Ya es oficial: la ayuda de hasta 2.400 euros por hijo de la Xunta de Galicia para promover la natalidad

Las familias gallegas podrán optar a una nueva convocatoria de la Tarxeta Benvida. Aunque todavía está abierta la convocatoria anterior, que finaliza el próximo 31 de marzo, la Xunta de Galicia ya ha puesto en marcha la siguiente, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027. Para esta nueva edición se ha destinado un presupuesto de 31,9 millones de euros con el objetivo de fomentar la natalidad.

La cuantía de la ayuda varía en función de si se trata del primer, segundo o tercer hijo y sucesivos, pudiendo alcanzar hasta 2.400 euros durante el primer año de vida del bebé. Además, el importe se incrementa en un 25% para las familias que residen en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El funcionamiento de la Tarxeta Benvida

La Tarxeta Benvida es una ayuda económica destinada a apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento de un hijo o hija, así como en casos de adopción o guarda con fines adoptivos. En situaciones de especial vulnerabilidad, la tarjeta puede tener una vigencia de hasta cuatro años.

Esta ayuda puede utilizarse para la compra de productos relacionados con la infancia en establecimientos de puericultura, farmacias y parafarmacias, ópticas, librerías, supermercados y tiendas de alimentación.

Desde su puesta en marcha en 2016, la Tarxeta Benvida ha beneficiado a cerca de 120.000 familias. La cuantía es de 1.200 euros durante el primer año de vida, cantidad que asciende a 2.400 euros cuando se trata del tercer hijo o siguientes. Este importe se cobra directamente en la Tarxeta Benvida.

Requisitos para conseguir tu Tarxeta Benvida

Para poder optar a la Tarxeta Benvida es necesario tener la residencia habitual en Galicia y que, en la última declaración del IRPF, la renta de la unidad familiar no supere los 45.000 euros (sumando la base imponible general y la de ahorro), o bien 13.500 euros por cada miembro de la familia.

Pueden beneficiarse de esta ayuda las mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de gestación, así como las personas que hayan tenido un bebé, adoptado, acogido con carácter permanente o asumido la custodia con fines adoptivos de niños y niñas de hasta 3 años.

También pueden solicitarla los gallegos o descendientes de gallegos que regresen a Galicia desde el extranjero y se encuentren en alguna de estas situaciones.

Además, aquellas personas que no obtuvieron la Tarxeta Benvida en convocatorias anteriores por superar el límite de ingresos, o que solo la percibieron durante un año, podrán volver a solicitarla para el segundo y tercer año de vida del menor si han experimentado una reducción en sus ingresos.

Importes a recibir

Durante el primer año de vida del bebé el importe es de 1.200 euros. Si el hijo que nace es el tercero o alguno de los siguientes, la cuantía asciende a los 2.400 euros.

Durante el segundo y tercer año (una extensión a la que tienen derecho las familias con una renta igual o inferior a 22.000 euros), la cuantía cambia:

600 euros al año si es el primer hijo

1.200 euros al año si es el segundo hijo

2.400 euros al año si es el tercer hijo o alguno de los siguientes

Para las familias que vivan en ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, la Tarxeta Benvida se incrementa un 25%:

En lugar de 600 euros será de 750

En lugar de 1.200 euros será de 1.500

En lugar de 2.400 euros será de 3.000

Para solicitar esta ayuda solo tienes que acceder a este enlace y completar todos los datos.