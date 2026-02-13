Confirmado por la Xunta: ayudas de hasta 3.000 euros para emanciparse a menores de 36 años en esta lista

Emanciparse representa un desafío complejo para la mayoría de jóvenes en España. Los elevados precios del alquiler, la precariedad laboral y los salarios bajos son los principales obstáculos para la emancipación.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia reforzará este año el Bono Emancípate, con un incremento del 50% en su presupuesto, que pasa de los 2 millones de euros iniciales en 2025 a 3 millones en esta segunda edición.

Hasta 3.000 euros de ayuda para menores de 36 años

Una persona sujeta las llaves de una casa Shutterstock

Galicia ha abierto este viernes, 13 de febrero, el plazo de solicitud de ayudas del Bono Emancípate, que permitirá a menores de 36 años afrontar los primeros gastos derivados de la emancipación, tanto si viven de alquiler como si han adquirido una vivienda en propiedad.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta, desde hoy, viernes, 13 de febrero y hasta el próximo 30 de abril de 2026, a las 20:00 horas, salvo que el crédito se agote antes.

Este 2026, el Bono Emancípate concederá ayudas de 1.500 euros a las personas que residan en régimen de alquiler, mientras que quienes hayan adquirido una vivienda en propiedad podrán optar a una subvención de 3.000 euros.

Con esta cuantía, la iniciativa tiene como objetivo que los jóvenes gallegos cuenten con un incentivo económico a la hora de independizarse, para sufragar la adquisición de mobiliario o diversos artículos como los decorativos, objetos del baño, menaje de cocina, textil o ciertos electrodomésticos esenciales.

Requisitos y quién puede solicitar el Bono Emancípate

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que ha abierto este viernes el plazo de solicitudes, está destinada a personas menores de 36 años que no hubieran recibido esta ayuda en 2025 y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

En este sentido, la Xunta solicita a los interesados cuestiones como contar, al menos, con una fuente regular de ingresos o que la suma de los ingresos anuales de una unidad de convivencia sea igual o inferior a cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples (igual o inferior a tres veces en el caso de personas sin unidad de convivencia).

"También deben poseer la nacionalidad española o de algún Estado de la Unión Europa o del Espacio Económico Europeo, así como estar empadronadas en la vivienda en la que van a permanecer", indica el Ejecutivo regional en un comunicado.

Al hilo de este asunto, los jóvenes menores de 36 años tienen que ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda formalizado con posterioridad al 30 de abril de 2025, con una duración mínima de un año, o, en su caso, haber suscrito como adquirientes una escritura pública de compraventa de una vivienda también con posterioridad al 30 de abril de 2025.

Cómo solicitar el Bono Emancípate 2026

Como ya indicamos en párrafos anteriores, las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, hasta el 30 de abril de 2026, a las 20:00 horas, salvo que se produzca con anterioridad el agotamiento del crédito presupuestario disponible.

Una vez concedidas y comunicadas las ayudas, se harán efectivas a través de una tarjeta monedero virtual que se expedirá a nombre de la persona beneficiaria, y que deberá ser usada, con fecha límite del 31 de diciembre de 2026, para compras que se realicen en comercios físicos de Galicia.

"Así, no se podrán utilizar en compras a distancia", aclara la Xunta.