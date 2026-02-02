Sindicatos piden a la patronal del Metal de Pontevedra retomar las negociaciones

Centenares de trabajadores del metal se concentran ante la patronal en Vigo por sus propuestas "ridículas" para el convenio. Pedro Davila / EP

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT han dirigido un escrito a la patronal del Metal de la provincia de Pontevedra para retomar las negociaciones del nuevo convenio, suspendidas de forma "unilateral" e "injustificada" por parte de la patronal.

Según informa Europa Press, la previsión era que los contactos para avanzar en el nuevo marco de relaciones laborales del sector continuasen este lunes en un hotel de Vigo, pero las asociaciones empresariales acordaron no presentarse porque se había convocado una concentración a las puertas del hotel, en protesta por el bloqueo de otro convenio, el del Comercio del Metal.

En ese momento, la patronal manifestó su "profundo malestar", al considerar que la convocatoria de esa protesta era una "falta de respeto" a los integrantes de la mesa negociadora del convenio del Metal, y decidió aplazar la negociación "hasta que se den las condiciones adecuadas para retomar el diálogo".

Este lunes, los tres sindicatos que están en la mesa han dirigido un escrito a la patronal en el que rechazan la decisión de los empresarios de suspender las negociaciones, una decisión que han calificado como "irresponsable", y han advertido de que supone bloquear el diálogo, "evidenciando una falta total de voluntad negociadora".

"Esta paralización no solo retrasa acuerdos necesarios, sino que desprecia a las personas trabajadoras del sector, que llevan tiempo esperando respuestas serias sobre sus condiciones laborales", han señalado los representantes de CIG, CC.OO. y UGT.

Tras insistir en criticar esta ruptura de la negociación, "en un contexto que exige diálogo y soluciones, no imposiciones ni silencios", han pedido a la patronal "que rectifique" y convoque una nueva reunión para volver a sentarse a negociar, proponiendo el próximo 10 de febrero. "No aceptaremos dilaciones ni excusas", han advertido.