El Puerto de Vigo supera los 5,5 millones de toneladas y cierra el año con 7,5 millones de beneficio APV

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) hizo balance este jueves de un ejercicio marcado, según su presidente, Carlos Botana, por un crecimiento "sólido y sostenido" de los tráficos.

El puerto rebasó los 5,5 millones de toneladas de tráfico total, lo que supone un incremento del 1,16% respecto al año anterior, con un repunte especialmente intenso en diciembre (+11,75%).

Entre los tráficos con mejor comportamiento, la APV subrayó la evolución de los contenedores, con más de 309.000 TEU manipulados en Termavi y un avance del 3,7%, además de un aumento del 3,76% en la mercancía movida en contenedor (un 5,37% en diciembre). También destacó la terminal de coches de Bouzas, que movió 674.001 vehículos en el conjunto del año (+2,5%) y alcanzó en diciembre el primer puesto del ranking nacional con 66.607 unidades (+4,6%).

El tráfico de cruceros registró un fuerte impulso, con un 45% más de pasajeros hasta superar los 306.000 turistas llegados por mar. En pesca, O Berbés mantuvo su liderazgo nacional con 29.264 toneladas en el ejercicio, y en diciembre se subastaron 2.463 toneladas de pesca fresca (+0,78%).

Por volumen, las principales mercancías del año fueron los automóviles (más de 1 millón de toneladas), la pesca congelada (640.763) y los metales y manufacturas (427.926 y +14%), junto a incrementos destacados como el granito en bruto (216.774 y +44,7%).

En el plano económico, Botana informó de un resultado positivo superior a 7,5 millones de euros, que calificó como un respaldo para afrontar futuras inversiones.

En otros acuerdos, el Consejo aprobó por unanimidad la caducidad de la concesión del astillero San Enrique S.L.U. en Espiñeiro (Teis), y avanzó en la reorganización de espacios en el entorno de Guixar con autorizaciones de transmisión a favor de Termavi; además, dio un paso más para la concesión a Access World de unos 5.000 m² en el Muelle Transversal para almacenamiento de metales, con un movimiento estimado de 30.000 toneladas el primer año, 35.000 el segundo y 40.000 el tercero.