Ya es oficial: la nueva ayuda de 6.000 euros que cobrarán las familias gallegas que cumplan este requisito

Las próximas convocatorias de la Secretaría Xeral da Emigración, con un presupuesto global superior a los 6 millones de euros, fueron uno de los ejes centrales del último Consello da Xunta celebrado en San Caetano.

Con esta inversión se podrá apoyar, entre otros colectivos, a los gallegos retornados que necesiten afrontar gastos iniciales derivados de su regreso. En este artículo te contamos los requisitos que exige el Ejecutivo regional para acceder a esta ayuda.

Ayudas de hasta 6.000 euros por familia

Ya es oficial: la Xunta de Galicia ha anunciado esta semana la convocatoria de las ayudas extraordinarias al retorno, dotada con un crédito inicial de 2,5 millones de euros, con la previsión de beneficiar a más de mil familias con cuantías de hasta 6.000 euros.

El presupuesto de esta orden se ha incrementado de manera progresiva en los últimos años, en esta ocasión con un aumento de 200.000 euros, como respuesta al elevado volumen de solicitudes de personas que desean volver a su tierra natal.

Esta tendencia se refleja en los últimos datos de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran la consolidación de las cifras históricas de retorno, con alrededor de 8.500 personas procedentes del extranjero retornando a Galicia.

De ese total aproximado, el 85% eran menores de 65 años y el 57% menores de 45, con un saldo migratorio histórico de 30.325 personas.

Requisitos y fecha límite para solicitar la ayuda

Podrán solicitar las ayudas extraordinarias al retorno las personas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes, así como sus cónyuges o parejas de hecho, siempre que acrediten una residencia fuera de España de, al menos, dos años y que el retorno se haya producido a partir del 1 de enero de 2024.

La cuantía máxima por unidad familiar asciende a 6.000 euros. Además del apoyo de carácter general, se incluye un complemento específico para aquellas con hijos menores de edad, con un importe de 1.000 euros por hijo hasta el segundo y de 1.500 euros a partir del tercero, con un incremento adicional del 25% en el caso de que la familia fije su residencia en un concello rural.

Asimismo, se prevé una ayuda extra de 500 euros destinada a sufragar los gastos derivados de las primeras gestiones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Unas 7.000 familias ya se beneficiaron desde 2018

Las ayudas al retorno, de las cuales ya se beneficiaron desde 2018, se integran en la Estratexia Galicia Retorna 2023-2026.

Estas medidas complementan otros incentivos dirigidos a este colectivo, como los programas de apoyo al empleo por cuenta ajena, las bolsas BEME para atracción de talento cualificado, así como el acompañamiento permanente que prestan a lo largo de todo el proceso las Oficinas de Retorno.