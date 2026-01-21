El Puerto de Vigo prorroga las concesiones a Conxemar, Metalships y Frigoríficos del Morrazo

El Consejo de Administración del Puerto de Vigo acordó prorrogar las concesiones de espacios a Conxemar, el astillero Metalships y Frigoríficos del Morrazo, una decisión publicada este miércoles en el BOE, junto con otras concesiones acordadas por el organismo portuario.

De esta manera, el Puerto otorga una prórroga de 15 años en la concesión del espacio que Conxemar ocupa en la Avenida de Beiramar. El plazo inicial de la concesión finaliza en 2038, y con esta prórroga se alarga hasta 2053. La tasa de ocupación y uso de instalaciones se fija en 23.294 euros anuales.

En el caso del astillero Metalships, situado en la zona de Ríos, en el barrio de Teis, se acordó una prórroga de la concesión (que finaliza en 2027) de 15 años. Se trata de un espacio de 7.175 metros cuadrados, más 3.787 metros cuadrados de lámina de agua.

A mayores, el Puerto aprobó una nueva concesión para Metalships, también en la zona portuaria de Ríos-Teis, de otros 1.826 metros cuadrados, por un plazo de 10 años contados desde el pasado 14 de enero.

La concesión de Frigoríficos del Morrazo, en el Salgueirón (Cangas) se amplía en 14,61 años, para una superficie de 23.836 metros cuadrados. La concesión expirará en 2043.

El Puerto de Vigo también ha dado luz verde a otras concesiones administrativas, como la otorgada a Kaleido, para la ocupación de unas oficinas en la nave industrial de Areal, por un plazo de 25 años; una concesión a Iberdrola en Bouzas para la construcción y explotación de una planta fotovoltaica sobre la cubierta del edificio B para armadores; o una concesión a la empresa Intermodal Sea Solutions para ocupar por 20 años una nave industrial en Bouzas, para almacenamiento de mercancía con entrada o salida de la terminal olívica.

Igualmente, se han aprobado otras concesiones en el área portuaria de San Adrián de Cobres, en Vilaboa, para almacenamiento de enseres auxiliares de acuicultura, y para actividades de astillero-varadero.