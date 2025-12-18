Confirmado por el Gobierno: ya se pueden solicitar las ayudas de 100 euros para la compra de gafas y lentillas

La miopía es un problema visual muy frecuente. Se suele manifestar en edad escolar, normalmente a partir de los 5 años de edad, y progresa hasta la adolescencia.

Tener un problema de visión conlleva una serie de gastos que no todas las familias pueden asumir. De hecho, uno de cada diez menores tiene problemas de visión no corregidos por motivos económicos.

Ayudas de 100 euros para la compra de gafas y lentillas

Proteger la salud visual es fundamental. A pesar de ello, el 20% de las personas alarga el uso de sus gafas durante años. En la infancia, eso puede implicar ver mal durante una etapa clave del desarrollo.

Las gafas y lentillas son de los productos más costosos no cubiertos por la sanidad pública. Sin embargo, esto tiene solución gracias a un nuevo plan de ayudas del Gobierno de España.

Se trata del Plan Veo, una ayuda directa de 100 euros para la compra de gafas y lentillas. El presupuesto total asciende a 47,77 millones de euros y cubrirá las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.

La subvención, que ya puede solicitarse y se tramita mediante concesión directa, cubre parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Ya puedes solicitar tus gafas o lentillas en la pública.



▶️ Gratis para niños y niñas hasta 16 años.



📲 Más información: https://t.co/sinqIrdEGz pic.twitter.com/d7jCWRM1SO — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 17, 2025

La ayuda es de 100 euros. Si el coste de las gafas o lentillas es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. En el caso contrario, si el coste es superior, la familia tendrá que abonar la diferencia.

Para las lentillas, la ayuda incluye también el líquido y las unidades necesarias para un año.

En este contexto, existen dos procedimientos diferentes para acceder a la ayuda de 100 euros en función de la edad de la persona beneficiaria:

Si el menor o la menor tiene 5 años o menos , primero tiene que acudir a oftalmología. Se puede pedir la cita al médico de atención primaria o pediatra

, primero tiene que acudir a oftalmología. Se puede pedir la cita al médico de atención primaria o pediatra Si tiene 6 años o más, también puede ir al oftalmólogo o directamente a la óptica y allí le harán la prescripción

Además, entre los requisitos que deben cumplirse figuran los siguientes:

Tener 16 años o menos

Tener un problema de refracción en la vista diagnosticado, como miopía, hipermetropía o astigmatismo

Tener tarjeta sanitaria. El menor necesitará llevar consigo su tarjeta sanitaria, ya que es quien se va a beneficiar de la ayuda

En caso de no tener tarjeta sanitaria, se podría solicitar la ayuda acreditando el código CIPA disponible en el documento certificativo para recibir asistencia sanitaria, expedido por la comunidad autónoma

A la hora de solicitar la ayuda, los interesados deberán acudir a una óptica colaboradora del Plan Veo y elegir las gafas o lentillas preferidas. La óptica se encargará de revisar la documentación y tramitar el servicio.

"El o la menor beneficiaria tendrá que ir identificada con su DNI y tarjeta sanitaria, acompañada de su padre, madre o tutor", explican desde el Gobierno. Las ópticas colaboradoras del Plan Veo se pueden consultar a través de este enlace.