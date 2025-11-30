Mario Rodríguez (18 años), dueño de dos empresas: "Gano hasta 18.000 euros al mes en Black Friday y Navidad"

El Black Friday y la Navidad son dos momentos clave para las compras. Se trata de uno de los periodos del año en los que más se impulsan las ventas, y si no que se lo digan a Mario Rodríguez, quien, con tan solo 18 años, ha llegado a facturar hasta 18.000 euros al mes en esta época.

Natural de Beade (Pontevedra), una parroquia de 5.000 habitantes que forma parte de Vigo, Mario es dueño de dos empresas: una dedicada al calzado italiano y otra especializada en sábanas y toallas, que vende tanto a particulares como a hoteles y otros negocios.

Dos negocios que generan hasta 18.000 euros al mes

Mario es el vivo ejemplo de que, con dedicación y esfuerzo, todo se puede lograr. Con apenas 18 años y mientras cursa el grado universitario de Liderazgo Emprendedor e Innovación (Leinn), en la Universidad de Mondragón (Madrid), este joven vigués ya ha alcanzado el éxito.

"El emprendimiento me apasiona, sé que es a lo que me quiero dedicar al 100%, pero he tenido que dejar cosas de lado", confiesa a este medio, a la vez que adelanta que su trabajo le permite tener rendimientos de hasta cinco cifras de manera sostenida.

"La facturación varía de un mes a otro", cuenta Mario al otro lado del teléfono. No obstante, el beneficio mensual (descontando facturas, impuestos, costes de producción, etc.) suele rondar los 10.000 euros. "Hay meses que son más flojos que otros, pero ahora, con el Black Friday y la Navidad, puede estar entre 15.000 y 18.000 euros", confiesa.

Mario ha estado construyendo su trayectoria como emprendedor digital desde la adolescencia, concretamente desde los 14 años. "En este tiempo he lanzado y gestionado varios negocios online que hoy me permiten generar ingresos de cinco cifras de forma sostenida", explica.

Durante la pandemia de la Covid-19, hace ya más de cinco años, Mario comenzó a interesarse por el emprendimiento online. Su primer negocio fracasó, pero, tras formarse con profesionales del sector, los resultados empezaron a mejorar de manera constante.

"Fui el alumno más joven y el que más facturó. Me daba igual que fuera bien o mal, porque solo quería aprender de mis errores y seguir mejorando" Mario Rodríguez, emprendedor vigués de tan solo 18 años

"Fui el alumno más joven y el que más facturó", dice con orgullo, antes de agregar: "Me daba igual que fuera bien o mal, porque solo quería aprender de mis errores y seguir mejorando. Creo que eso fue lo que me diferenció".

Tras finalizar sus estudios de Bachillerato, Mario se trasladó a la capital española para seguir formándose en el mundo del emprendimiento online. Para ello, se matriculó en el grado universitario de Liderazgo Emprendedor e Innovación (Leinn), un programa con una fuerte orientación práctica.

Pero eso no es todo: además de ser propietario de dos empresas (una de calzado italiano y otra especializada en sábanas y toallas), Mario ya está trabajando en una agencia de digitalización, abriéndose nuevas puertas a una edad sorprendentemente temprana.

No obstante, para conseguir todo lo que ha logrado, "hay que hacer sacrificios". "Intenté meter a mis amigos a este mundillo, pero no tenían el interés que yo le ponía", concluye.