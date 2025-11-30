Estos son los 10 alcaldes y alcaldesas que más cobran de la provincia de Pontevedra

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado los sueldos de los determinados alcaldes de España en 2024. Como era de esperar, existen grandes diferencias entre los alcaldes de las ciudades más grandes y los de los municipios más pequeños. Esta disparidad también se refleja en los sueldos de los alcaldes gallegos.

Si nos fijamos en los datos de Galicia, el ranking lo lidera Abel Caballero, alcalde de Vigo desde 2007 por el PSOE. Sin embargo, su salario es inferior al de los alcaldes de Madrid, Bilbao o Barcelona, que superan los 100.000 euros. A partir de estos datos, te mostramos cuáles son los alcaldes de la provincia de Pontevedra mejor remunerados de Galicia.

Los alcaldes y alcaldesas mejor pagados de la provincia de Pontevedra

Como decíamos, Abel Caballero encabeza el ranking autonómico. Le sigue de cerca Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, con un salario de 77.531,70 euros. El top 3 gallego lo cierra Lugo, con un sueldo de 75.773,70 euros, cuya alcaldía fue compartida por Lara Méndez y Paula Alvarellos, esta última fallecida en el mes de marzo de 2025 y relevada por Miguel Fernández.

Estos son los alcaldes que conforman el top 10 de la provincia de Pontevedra:

Vigo, Abel Caballero: 78.206,40 euros Marín, María Ramallo: 65.296,60 euros A Estrada, José López y Gonzalo Louzao: 59.767,90 euros Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán: 59.241,60 euros Sanxenxo, Telmo Martín: 57.600 euros (dedicación parcial) Baiona, Jesús Vázquez Almuíña: 54.064,41 euros A Cañiza, Luis Antonio Gómez Piña: 53.971,0 euros Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela Paz: 51.201,3 euros O Grove, José Antonio Cacabelos: 50.470,1 euros Tomiño, Sandra González: 50.248,4 euros

Todos ellos tienen dedicación exclusiva a su cargo, menos el alcalde de Sanxenxo, que ocupa el quinto puesto y tiene una dedicación parcial. Es, además, el alcalde de Galicia que recibe el sueldo más elevado con dedicación parcial, seguido por la alcaldesa de Cee (A Coruña).

Al otro lado de la balanza se encuentran los alcaldes y alcaldesas que menos cobran por su cargo. Algunos de ellos reciben una aportación incluso inferior a los 1.000 euros, lo que se debe a que no tienen dedicación exclusiva a su alcaldía. En el caso de Galicia, la menos remunerada es la alcaldesa de Riós (Ourense), que percibió 274,7 euros.

Según los datos hechos públicos este martes, y atendiendo a los alcaldes que publican su sueldo, estos son los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Pontevedra que perciben menor remuneración: