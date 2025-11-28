Zona Franca exhibe músculo financiero en Vigo: Presenta un activo de 574 millones de euros

Consorcio Zona Franca celebró este pasado jueves una sesión plenaria para aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2024, un documento que, según fuentes de la entidad, "reafirma su solvencia financiera".

Así, la entidad viguesa presentó un balance positivo con un activo de 574 millones de euros, es decir, 10 millones más que en 2023. También un patrimonio neto de 532 millones de euros, lo que viene a mejorar, en un punto, su ratio de solvencia.

En lo tocante a las cuentas consolidadas, éstas presentan activos por 578 millones de euros y un patrimonio de 536 millones, siendo el resultado positivo de 14,3 millones de euros. Se trata, en definitiva, de valores muy similares a los de las individuales.

Estas cuentas fueron sometidas a la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuyos informes fueron favorables sin salvedades.

Inversiones en activos

En el pasado ejercicio económico se abordaron inversiones en activos fijos por un importe de 6,8 millones de euros -entre otros, mejoras en el Polígono de Bouzas, tanto en la modernización de naves como en las instalaciones fotovoltaicas, y la aportación a la construcción de un apartadero ferroviario en la PLISAN-.

Por otro lado, la cifra de negocios ascendió a 15,6 millones de euros, de los que 0,4 fueron ventas de suelo y 15,2, arrendamiento de espacios y servicios a empresas. Además, la plantilla de personal al cierre del ejercicio asciende a 73 personas.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, manifestó su satisfacción "por cumplir un año más con las expectativas de solvencia y rigor en las cuentas públicas", así como su esperanza respecto al futuro. "Somos optimistas porque estamos trabajando en el camino correcto. 2025 ha sido un gran año para Vigo y para la Zona Franca con proyectos muy importantes que se han confirmado y que ya se empezarán a ver en los próximos meses, como la planta de chips fotónicos o el VgoTIC Global HUB de López Mora", aseveró Regades.

Polo Ibérico Transfronterizo de Biotecnología

Previamente al Pleno, el Comité Ejecutivo de Zona Franca dio luz verde a la "Declaración de Intenciones" de los socios del Proyecto POCTEP INTERREG IBERO-BIO, del Sector Biotecnológico, que el Consorcio firmará este viernes en Braga (Portugal).

Esta declaración del conjunto de socios, entre ellos la Zona Franca de Vigo, muestra la disposición para seguir colaborando activamente más allá de la finalización del proyecto y para mantener la continuidad del Polo Ibérico Transfronterizo de Biotecnología con el objetivo de consolidar un ecosistema biotecnológico ibérico competitivo, innovador y sostenible, manteniendo las líneas de colaboración de estos años de trabajo conjunto.