El auge del fascismo en internet centra el debate de la primera jornada del Vigo Global Summit 2025

Vigo se convirtió este miércoles en la capital del pensamiento económico y geopolítico del mundo. El auditorio Mar de Vigo ha acogido el foro Vigo Global Summit 2025, en el que ha participado el Nobel de la Paz 2021, Dmitry Muratov. El periodista ruso ha advertido del auge del fascismo en un "internet de los muertos".

La jornada comenzó con las ponencias del delegado del Estado de Zona Franca, David Regades; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Los tres destacaron la relevancia de un espacio como el Vigo Global Summit, que tiene como objetivo "dudar, escuchar, dialogar, compartir y aprender".

Son palabras de Regades, que, como Caballero, defendió Vigo como referente de economía, empresa y tecnología. "El mundo de la empresa necesita certezas – señaló-. No hay desarrollo económico sin desarrollo social, ninguna acción política tiene valor si no es para mejorar la calidad de vida de la gente", afirmó durante su ponencia.

Regades, Mamen Mendizábal, Caballero, Escotet y Carmela Silva en el Vigo Global Summit 2025 Vigo Global Summit

Por su parte, Escotet subrayó que "vivimos en un tiempo en que nada llega a estabilizarse. Frente a esta complejidad, la actitud debe ser escuchar y mirar alrededor". En esta línea, el alcalde Abel Caballero recordó que "vivimos en tiempos revueltos porque los parámetros políticos y sociales están quebrando". "Este mundo cambió y es necesario reflexionar", concluyó.

Muràtov: "El fascismo está regresando"

Tras la intervención de las autoridades locales, fue el turno de uno de los platos fuertes de la primera jornada del Vigo Global Summit: la conferencia magistral del Nobel de la Paz de 2021, Dmitry Muràtov. El periodista ruso mostró su preocupación por el resurgimiento del fascismo y su presencia en internet: "El fascismo está regresando".

"El fascismo moderno es capaz de manipular la conciencia pública con su ideología a través de de la red. Ahora, en los países totalitarios, el Estado se ha apoderado de Internet", señaló durante su intervención en el Mar de Vigo, añadiendo que la batalla está teniendo lugar entre "la alianza de dictadores y la alianza de democracias".

Así, advirtió que "la verdad se ha convertido en una especie de antibiótico, casi no funciona". Sobre todo en lo que llama el "internet de los muertos", en relación a que el número de bots supera al de vivos. "Los bots pueden dejar mil comentarios imitando reacciones humanas", subrayó.

Dmitry Muràtov en el Vigo Global Summit 2025 Vigo Global Summit

Ahora bien, se mostró esperanzado con la aparición de la era del nuevo internet liderado por Tim Berners-Lee, "sin estafadores ni manipulación ideológica". Entre los vivos y los muertos, entre lo real y lo artificial, "la verificación de datos será la base de la libertad", ha recalcado.

El momento más emotivo de la participación de Muràtov fue cuando enseñó las fotos de los presos políticos rusos, con retratos donde el Nobel mostraba sus cambios físicos hasta el ataúd. "Ni la Comisión Europea ni la Cruz Roja, nadie puede hacer nada. (...) La única fuente del progreso es la paz", añadió.

Durão Barroso: "Somos un adolescente geopolítico"

Acto seguido, el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lamentó la pérdida de competitividad del viejo continente "en cámara lenta" frente a Estados Unidos y China. Considera que este territorio está frente a "la crisis más profunda desde la llamada guerra fría y con un sentimiento más negativo contra Europa".

En esta línea, ha afirmado que los europeos "somos un adolescente geopolítico y tenemos que actuar como adultos responsables". "Hay un problema de competitividad en Europa", advirtió Durão Barroso, que aseguró que "Europa precisa despertar" ante la pérdida de competitividad frente al gigante asiático y el país de Donald Trump.

Charla entre Durao Barroso y David Regades Vigo Global Summit

"Necesitamos asumirnos como adultos responsables, tener alguna forma de política exterior y seguridad. No contra la OTAN. Separarnos de la OTAN sería un error. Pero asumir nuestra propia defensa de manera más responsable", reivindicó, a la vez que criticó un acuerdo comercial "asimétrico" con Estados Unidos y abogó por fortalecer la defensa europea.

Debate sobre el "nuevo orden multipolar"

La jornada de este miércoles también acogió una mesa redonda para analizar el poder en la era de la interdependencia global fragmentada. Entre las voces que intervinieron, la profesora de la Universidad de Miami, María Lorca-Susino, afirmó que los Estados Unidos perciben "muy lejos" la gran política y que la principal preocupación diaria es el futuro del ciudadano norteamericano y "la supervivencia para que China no nos coma".

Por su parte, el profesor de la Universidad de Hong Kong, Brian Wong, señaló que la narrativa de la democracia del presidente Donald Trump es un síntoma, pero no la causa, de los problemas de Estados Unidos. En cuanto a China, apuntó que es cierto que su crecimiento comercial se ha multiplicado por cuatro en lo que va de siglo, pero sigue siendo una potencia con limitaciones.

"Sus funcionarios muestran aversión al riesgo, el consumo interno está estancado y el desempleo juvenil es elevado", incidió, a pesar de admitir que China conserva un enorme potencial y poder frente a otras regiones y que Europa debe consolidarse como uno de los polos más avanzados en este nuevo orden multipolar.

Al respecto, Alicia García-Herrero afirmó que ni Estados ni China desean un mundo verdaderamente multipolar. "Europa tiene la responsabilidad de impulsar ese mundo multipolar", concluyó. Finalmente, el economista jefe para Europa en Oxford Economics, Ángel Talavera, advirtió de que el continente europeo no será capaz de definir una estrategia propia mientras siga compuesto por 27 Estados.

Un final olímpico de la mano de Carolina Marín

Carolina Marín junto al presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver Vigo Global Summit

La sesión de este miércoles se cerró con la presencia de la campeona olímpica Carolina Marín. La jugadora de bádminton y Premio Princesa de Asturias conversó con el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, al que explicó su camino hasta el oro en Río 2016 y su recuperación de su lesión en la rodilla.

"Para conseguir mi gran sueño he tenido que ir subiendo peldaño a peldaño, como si se tratase de una escalera, y consiguiendo pequeños objetivos", relató frente a un auditorio repleto de líderes empresariales, políticos y del mundo de la comunicación.