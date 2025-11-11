Vigo acogerá un nuevo foro para convertir Galicia en "referente de sostenibilidad"

La Consellería do Mar y la Fundación Nueva Pescanova han renovado para 2026 su colaboración para llevar a cabo acciones como la realización del IV Foro Galicia de Sostibilidade Global de Produtos do Mar. La Xunta pretende convertir a la comunidad en un "referente internacional" en esta materia con este evento.

Tal y como ha trasladado la Xunta en un comunicado este martes recogido por Europa Press, esta propuesta, acordada entre la titular do Mar, Marta Villaverde, y los representantes del colectivo empresarial, prevé la realización del foro en Vigo en el primer semestre de 2026.

Así, la Consellería ha informado de que el Gobierno gallego destinará al desarrollo del informe 62.500 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

El objetivo, según el departamento autonómico, es que el evento sea un "punto de encuentro en el que se darán cita distintos agentes en el eje de la transformación azul y un espacio de diálogo sobre la práctica de la pesca y la acuicultura responsables".