Yasmina, gallega de 32 años en Suiza: "Tengo una jornada reducida al 80% y aun así vivo sola en Zúrich y ahorro"

No son pocos los gallegos que toman la decisión de marcharse al extranjero en busca de una oportunidad. Los bajos salarios, la precariedad laboral o el alto coste de vida son algunos de los motivos por los que muchos deciden probar suerte en otros países. Este es el caso de Yasmina, una enfermera gallega que lleva 7 años y medio viviendo en Suiza.

Yasmina acabó en Zúrich (Suiza) un poco por casualidad. Para ella, lo más duro fue la barrera del idioma, pero, a base de trabajar en tiendas de ropa y en restaurantes como camarera, consiguió perfeccionar el habla hasta alcanzar el nivel suficiente para poder trabajar en un hospital, donde está ahora. Afirma que allí "se respeta más al trabajador".

"A jornada completa el sueldo va de 6.400 a 7.500 euros o más"

Hace 7 años y medio que Yasmina García, enfermera gallega, dejó atrás Galicia para comenzar una nueva vida en Zúrich.

Lo que empezó como una aventura casi casual -su pareja recibió una oferta laboral en Suiza mientras ambos vivían en Inglaterra- se convirtió en un cambio de vida definitivo. "Nos decidimos por Zúrich sin saber lo que nos íbamos a encontrar, pero muy ilusionados con la nueva aventura en la que nos embarcábamos", recuerda.

El inicio no fue fácil. Yasmina no hablaba nada de alemán y tuvo que empezar de cero, dedicando jornadas a estudiar en una academia hasta alcanzar el B2 exigido para homologar su título de enfermería. "Fue un proceso un poco largo y tedioso", y añade: "Empecé a trabajar en restaurantes como camarera y luego en Zara, donde mejoré muchísimo el idioma".

Hoy trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad, un puesto que, asegura, le ha dado la estabilidad, desarrollo profesional y unas condiciones laborales que difícilmente encontraría en Galicia y el resto de España. "El saber que no te va a faltar trabajo y que puedes desarrollarte en el ámbito que quieras", apunta.

"La jornada laboral completa en Suiza es de 42 horas semanales", algo superior a la media española, pero para Yasmina la diferencia salarial compensa: "A jornada completa el sueldo va de 6.400 a 7.500 euros o más", comenta Yasmina.

Por ello, aunque el coste de vida en Zúrich es elevado, cuenta con mejor nivel y calidad de vida: "Tengo una jornada reducida al 80% y aun así vivo sola en Zúrich, lo cual puede ser bastante caro, tengo más tiempo para mí y todavía ahorro".

"No creo que las condiciones que tengo aquí se puedan dar ahí"

A pesar de llevar Galicia muy presente, Yasmina no se plantea regresar. "No creo que las condiciones que tengo aquí se puedan dar ahí", afirma con rotundidad. La enfermera siente que ha encontrado en Suiza un equilibrio entre vida profesional y personal que aquí sería difícil alcanzar.

El sistema sanitario suizo, dice, también contribuye a esa satisfacción. "Aquí no existe el sistema de oposiciones/listas. La contratación es por entrevista y los puestos en su gran mayoría indefinidos tras un período de prueba, normalmente de 3 meses", señala.

El sistema de Suiza funciona mediante seguros médicos y copagos, la eficiencia y la ausencia de listas de espera hacen que el servicio sea, en su experiencia, más ágil y organizado.

"Aquí es obligatorio tener un seguro de salud, que manejan aseguradoras y en el caso de no poder costearlo, el estado ofrece ayudas a aquellas personas en situaciones desfavorecidas, pero sigue habiendo sanidad pública y privada", apunta.

Si algo tiene claro después de estos años es que emigrar valió la pena: "La barrera del idioma es algo a tener muy en cuenta, pero se puede superar con tiempo y dedicación. Suiza te acoge y te hace sentir en casa", finaliza Yasmina.