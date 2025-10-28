El Blue Atlantic Forum 2025 convertirá Baiona (Pontevedra) en epicentro de la economía azul atlántica

El Blue Atlantic Forum (BAF) celebrará su IV edición los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Parador de Baiona, consolidándose como el principal punto de encuentro sobre la economía azul del Atlántico.

Este evento, que ha ganado relevancia a nivel europeo, reunirá a expertos, instituciones, empresas, investigadores y estudiantes comprometidos con el desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros. El programa abordará los principales retos del sector y promoverá el networking entre agentes públicos y privados para impulsar nuevos proyectos e inversiones vinculados al mar.

En su jornada inaugural, el BAF 2025 acogerá como novedad el I Foro de Estrategia Azul de Galicia, impulsado por la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, que nace con el objetivo de fortalecer la gobernanza azul en la comunidad, alineando políticas públicas, ciencia e iniciativa privada en torno a un modelo de crecimiento sostenible basado en el mar.

Este nuevo espacio de diálogo contará con la participación de representantes institucionales como la Conselleira do Mar, Marta Villaverde, el presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y representantes del Puerto de Vigo.

Con una sólida tradición marinera y un potente tejido productivo ligado al océano, Galicia se reafirma como territorio de referencia y laboratorio vivo de sostenibilidad y desarrollo azul. El Blue Atlantic Forum refuerza esta posición situando a la comunidad en el mapa internacional de la economía azul, impulsando un modelo que combina crecimiento económico, protección del medio marino y bienestar social.

Organizado por el Concello de Baiona con la colaboración de la Xunta de Galicia, el evento se celebrará en formato presencial y online, con el apoyo de instituciones europeas, clústeres empresariales, universidades y centros de investigación.