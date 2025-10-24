Susan Steele renueva como directora de la Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en Vigo

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) ha celebrado este viernes en Vigo su 45ª reunión del Consejo de Administración, en la que se ha aprobado el Documento Único de Programación 2026-2030 y el programa de trabajo para 2026, dotado con un presupuesto anual de 31,6 millones de euros.

Este documento establece el marco estratégico y operativo de la Agencia para los próximos años, incluyendo sus principales líneas de acción y proyectos destinados a fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad pesquera en la Unión Europea.

Durante la reunión, el Consejo renovó el mandato de la directora ejecutiva, Susan Steele, para un segundo periodo, que dará continuidad a su liderazgo al frente de la EFCA más allá de agosto de 2026. La Agencia mantendrá su enfoque en coordinar las operaciones de control e inspección de pesca entre los Estados miembros, garantizando una aplicación coherente de las normas europeas y fomentando el cumplimiento a través de la cooperación y la innovación tecnológica.

En 2026, la EFCA reforzará la formación y los sistemas integrados de información pesquera, además de seguir apoyando proyectos internacionales en África Occidental, el Océano Índico Occidental y África Central para mejorar el control y la vigilancia marítima. Sus acciones estarán alineadas con el Reglamento revisado de control pesquero y las prioridades del Pacto por los Océanos, consolidando el papel de la Agencia en la promoción de una pesca sostenible y una gobernanza marítima eficaz.