¿De dónde proceden los ingresos de las familias de Vigo? El mapa de rentas por barrios

La Agencia Tributaria, empleando los datos de la declaración de la renta correspondientes a 2023, ha hecho públicos los cálculos que dejan analizar, por barrios y códigos postales, de dónde proceden los ingresos de las familias de Vigo.

Así, teniendo en cuenta la renta media y en qué porcentaje contribuyen a la misma las rentas procedentes del capital que se posea, las actividades económicas que se desempeñen a nivel personal, las ganancias patrimoniales y el trabajo por cuenta ajena, es posible dilucidar qué zonas son las más obreras y cuáles lo son menos debido a que los ingresos por arrendamientos o por la percepción de ingresos por la venta de una acción o una propiedad disminuyen, en promedio, el peso del trabajo.

¿Cuál es el barrio más obrero?

Así, como era de prever, la zona de Oia contrasta con el barrio de Coia, pues ambas se contraponen en los extremos del estudio. En la primera, el trabajo, como fuente principal de ingresos, tiene un peso del 70%, mientras que, en la segunda, supone el 87%. No obstante, cabe destacar que la renta media del barrio de Coia -actualmente, de 27.880 euros en la zona que delimita el código postal 36209- no es la más baja de todo Vigo, sino que es la del barrio de Teis -de 25.322, en la zona que delimita el código postal 36216-.

Vista del barrio de Coia, en Vigo Treintayseis

¿Qué zona de Vigo tiene la renta más elevada?

La renta más elevada en Vigo tampoco es la de Oia, sino que el dato más alto lo encontramos en el código postal que enmarca Vigo Centro - Areal - Teis, es decir, el 36201. Así, la diferencia entre la renta más baja, entre el 36216 de Teis y, la más alta, el 36201 de Vigo Centro, Areal y el límite con Teis es de 18.603 euros -la renta en el segundo código postal es de 43.925 euros-.

El segundo barrio más rico de la ciudad olívica sí es Oia (36390), con una renta media de 41.798 euros. Le sigue Coruxo (36331) con 40.363 euros, O Castro (36203) con 37.795 euros, y Travesas - Praza Independencia - Camelias - Pi y Margall (36211) con 34.271 euros.

En el otro lado de la tabla, la de los barrios con menores rentas, le sigue a Teis (36216) , Teis (36207) con una renta media de 25.472 euros, Valadares zona Parque tecnológico y logístico (36314) con 25.641 euros, Cabral-Lavadores (36215) con 26.216 euros y Sárdoma-Lavadores (36214) con 26.259 euros.

Nueva Bandera Azul en Teis, Vigo turismo.gal

Otras fuentes de ingresos

En la zona más rica de Vigo (Centro, Areal y Teis) el trabajo tiene un peso del 74%, mientras que las otras fuentes de ingresos proceden del capital (rentas que se pueden percibir por beneficios bancarios o rentas), esto es, un 10%; actividades económicas como autónomos o a nivel privado, un 9% o ingresos por ventas de propiedades, un 4%.

En Oia, donde el trabajo tiene menor peso, es, en donde las rentas de capital tienen el porcentaje mayor de toda la tabla, es decir, un 13%. Por contra, ni Coia (36209) ni Candeán (36317) viven de rentas: En ambas representan el 4%, la parte más baja de la tabla en este sentido.