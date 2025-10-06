El Congreso Conxemar FAO de Vigo reafirma el papel del mar como fuente de innovación y aseguramiento alimentario

Vigo se ha consolidado un año más como epicentro mundial del debate sobre el futuro de la pesca y la acuicultura con la celebración de la XIII edición del Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA, un encuentro que ha reunido a expertos, representantes institucionales y líderes del sector bajo el lema "Aquatic Food = Food Security".

La cita, celebrada en vísperas de la feria Conxemar, ha servido para conmemorar el 30 aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacando su papel como guía ética y técnica para la gestión sostenible de los recursos marinos y su plena vigencia tres décadas después.

El encuentro ha arrancado con la ponencia inaugural de Manuel Barange, subdirector general de la FAO, que ha repasado la evolución del sector y ha subrayado el papel de la acuicultura como motor de crecimiento global. A continuación, Alberto Prieto, de la Fundación Fish Nation, ha expuesto los avances y desafíos de los últimos 30 años en materia de sostenibilidad, desigualdad y gobernanza oceánica.

A lo largo de la jornada también se han desarrollado cuatro mesas redondas temáticas con expertos internacionales en las que se han abordado desde el acceso a las proteínas acuáticas hasta la innovación tecnológica, la sostenibilidad social y ambiental y las estrategias futuras del sector.

En ellas han participado directivos de grandes grupos de distribución como Chedraui (México) y Sobeys (Canadá), líderes de la biotecnología alimentaria como BLUU Seafood y Umami Bioworks, así como referentes institucionales como Karmenu Vella y Fernando González Laxe.

La jornada ha culminado con la inspiradora intervención de la doctora Dayna Baumeister, cofundadora del Biomimicry Institute, que ha mostrado cómo la naturaleza y los ecosistemas marinos pueden servir de modelo para resolver los grandes retos industriales y ambientales del futuro.

Conclusiones

En sus conclusiones, el Congreso ha reafirmado que el océano sigue siendo una fuente de conocimiento, innovación y bienestar, y que las soluciones a los desafíos alimentarios globales pasan por equilibrar sostenibilidad, ciencia y equidad social.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime García, ha sido la encargada de clausurar el evento, destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional, la trazabilidad y el consumo responsable, especialmente entre los jóvenes.

La edición 2025 del Congreso Conxemar FAO MAPA se ha despedido con un mensaje: la ciencia, la innovación y la colaboración global son esenciales para garantizar un futuro sostenible y competitivo para la pesca y la acuicultura.