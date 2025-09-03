Últimos días para inscribirse a la Lanzadera de Empleo en Vigo y alrededores, con plazas limitadas

“Hubs de Activación de la Empleabilidad” ofrece orientación laboral gratuita, adaptada a las últimas tendencias del mercado laboral, actualizar habilidades digitales para la búsqueda de empleo y nuevas competencias para el sector verde

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ mantiene abierta la inscripción a sus nuevas Lanzaderas de Empleo, que ofrecen orientación laboral, totalmente gratuita y adaptada a las últimas tendencias del mercado laboral actual. Se está llevando a cabo desde junio en diferentes puntos de España, y estará abierta hasta noviembre. Uno de ellos es Galicia, y concretamente en la localidad de Vigo y alrededores, y tiene plazas disponibles.

Sus participantes reciben apoyo en intermediación laboral, salud mental y gestión del estrés ante el desempleo o la incertidumbre laboral. Se preparan en equipo para superar entrevistas de trabajo, manejar herramientas digitales actuales y enfocarse hacia su objetivo profesional con la guía de especialistas.

Inscripción a Lanzaderas de Empleo en Vigo

Pueden participar personas en desempleo, mayores de 18 años, de cualquier sector profesional o nivel educativo, que residan en la zona de Vigo. Abierta la inscripción en este formulario online https://hubsempleabilidad.com/inscribete/

Cada centro Hub acoge proyectos de cinco meses y medio de intervención, con un formato semipresencial, y un máximo de 30 participantes para la Lanzadera de Empleo que se está realizando en la localidad de Vigo y alrededores.

‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por Fundación Santa María la Real y Fundación Iberdrola España, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003); y también la cofinanciación de la Xunta de Galicia.

Últimas tendencias y formaciones técnicas

El programa facilita orientación actualizada y personalizada por especialistas para activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad con competencias transversales y las habilidades demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes.

Además, tienen la oportunidad de realizar formaciones técnicas enfocadas en mejorar su futuro laboral, en sectores con alta demanda: instalaciones fotovoltaicas para empleos en energías renovables; logística, con obtención de carnets oficiales; gestión administrativa, o formación relacionada con el sector comercio, entre otros.

Inserciones en rondas anteriores

“Hubs de Activación de la Empleabilidad” sigue la filosofía del programa “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario”, con más de diez años de experiencia. Este programa, que acoge ahora su tercera ronda, ya ha realizado anteriormente dos rondas desde su lanzamiento en 2024, con la participación de 1.020 personas en desempleo en España, y más de 430 de ellas ya han encontrado trabajo por cuenta ajena, han emprendido y han ampliado su formación reglada para acceder a nuevos puestos de trabajo. El resto están inmersas en entrevistas y el contacto con empresas.

Kits prácticos de empleabilidad

Con el fin de poder actualizarse en la búsqueda de empleo hasta el inicio de las Lanzaderas de Empleo, el programa ha preparado una serie de material descargable con consejos prácticos a disposición de las personas en desempleo a través de su web en esta sección: https://hubsempleabilidad.com/descargas/

Centros HUB:

LANZADERA NÓMADA. CENTRO ISSGA de Pontevedra. Camiño Coto do Coello, nº 2. Redondela (Pontevedra)

Contacto del equipo técnico: Marta García. Email: mgarcia@santamarialareal.org Teléfono: 621152991