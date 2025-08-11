La Xunta convocará ayudas para impulsar el relevo generacional en la pesca

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes la primera convocatoria de una nueva línea de ayudas para impulsar el relevo generacional en el sector marítimo-pesquero, dotada con un presupuesto inicial de 350.000 euros.

Durante una visita al buque Eirado do Costal, en el puerto de Cangas (Pontevedra), Rueda explicó que la iniciativa pretende facilitar que quienes tengan vocación de ir al mar puedan iniciar su carrera profesional, al tiempo que se apoya a las empresas que los acogen.

"No podemos perder la referencia de uno de nuestros sectores económicos fundamentales y para que siga teniendo vida es necesario que se sigan incorporando personas", ha subrayado el presidente autonómico, que ha estado acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Ayuda a armadores

La orden de ayudas se publicará este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Permitirá a los armadores cubrir parte de los gastos derivados de acoger a estudiantes en prácticas, como manutención, equipamiento y ropa de trabajo. Cada embarcación podrá contar con un máximo de dos estudiantes por periodo de embarque.

En relación con el relevo generacional y la llegada de mano de obra extranjera, Rueda apuntó que cerca del 80 % de la tripulación del barco visitado esta mañana tenía nacionalidad española. "En esta zona probablemente esto sea más común. En otras zonas, como en A Mariña, hay un porcentaje mayor de personas extranjeras que faena en los barcos gallegos", precisó.

El presidente autonómico subrayó que, en los últimos años, el sector pesquero y otros ámbitos precisan nuevos tripulantes para poder seguir operando. De ahí, dijo, esta convocatoria, que busca animar a los armadores a formar a jóvenes y a que los estudiantes apuesten por estas profesiones.