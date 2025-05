Carlos Botana: "Si Vigo no es puerto Nodal es que ni España ni Europa entienden lo que es un puerto moderno"

A poco más de un mes para cumplir dos años como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana puede presumir de que, bajo su mandato, el puerto de la ciudad olívica completó un año de récord en 2024, con un tráfico total de 5.688.579 toneladas, un 18% más que en 2023.

Unas cifras que también han tenido reflejo económico, con un aumento de los ingresos que han alcanzado los 35 millones de euros. Si miramos a estos primeros meses del año, en el primer trimestre también ha crecido el número de cruceristas, con cerca de 30.000 entre enero y marzo, una tendencia que confirma las expectativas de la Autoridad Portuaria en un año en el que hay ya confirmadas 121 escalas de cruceros, superando el mejor registro, 118, que data de 2011.

El crecimiento del Puerto de cara al futuro, un crecimiento "sostenible", también se apoya en dos circunstancias que se demandan desde el organismo público: el tren de Bouzas, que insiste Botana en que se debería de analizar y buscar la solución que contente a todos, y ser declarado puerto Nodal por parte del Gobierno, lo que permitiría "estar en los mapas" y acceder con mayor facilidad a mejorar la competitividad y facilitar el acceso a financiación.

Después de un año de récord, como lo fue 2024, ¿cuáles son las expectativas para el Puerto de Vigo de cara a este 2025, a punto de llegar al ecuador del año?



El año pasado fue un gran año, subimos en un año lo que en cinco años, por lo que creo que este tiene que ser un año de consolidación. Estimamos que a nivel de tráfico debería ser muy similar, porque lo que estamos haciendo es consolidar ese tráfico, y con la situación actual del puerto tampoco podemos aspirar a grandes crecimientos en estos momentos. En contenedores seguiremos creciendo a nivel de tráfico, va a seguir siendo un buen año a nivel de coches y, sobre todo, en el de cruceros; ahí sí que batiremos el récord absoluto. Lo más importante es que nos vamos a consolidar, son crecimientos que se mantienen en el tiempo, no los crecimientos que suele haber en los puertos, que son esporádicos y luego una bajada, sino que se trata de un crecimiento fuerte. También hay que tener en cuenta que estamos afectados también por la situación geopolítica. Que este año se mantengan las cifras del año pasado ya consideramos que sería un gran éxito.



¿Por dónde pasa el futuro del Puerto en cuanto a su crecimiento? Nuevos rellenos, inversión en tecnología...

El futuro y el presente pasan primero por lo que estamos haciendo, que es reorganizando los espacios para intentar conseguir un mayor aprovechamiento y permitir al menos cubrir el crecimiento que hemos tenido hasta ahora, porque estamos muy ajustados y esto está generando determinadas situaciones complicadas en los muelles. Segundo, una inversión en infraestructuras, que estamos hablando con los terminalistas, para que esas mismas infraestructuras que existen en estos momentos, como los almacenes, puedan tener mayor capacidad de estocaje para no tener que frenar ese crecimiento. Y luego creo que hace falta una reflexión de cara al futuro: qué puerto es el que queremos y cómo podemos mejorar o aprovechar espacios. Creo que lo más importante, y además como yo soy una persona de naturaleza totalmente medioambientalista, que hagamos lo que hagamos, lo que no puede haber es un impacto ambiental. Yo creo que hay que llevar los debates al terreno técnico y cualquier actuación que se haga en el puerto de Vigo hacerla con consenso y sin ningún tipo de afección ambiental.

Habla sobre el crecimiento, ¿pero actualmente es compatible ese crecimiento con la sostenibilidad?

Yo creo que tenemos un problema de desconocimiento en este país de lo que significa la sostenibilidad. Relacionamos la sostenibilidad sólo con el medio ambiente, pero la sostenibilidad es un adjetivo dentro de ese crecimiento. Tiene que ser un crecimiento sostenible y es lo que estamos manteniendo desde el punto de vista ambiental: que no haya impactos ambientales desde el punto de vista social. Es un puerto que genera muchísimos empleos y desde el punto de vista económico, es irrenunciable. El crecimiento del puerto tiene que ser sostenible, lo veo clarísimo, y además estamos demostrando a no sólo a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial, que un puerto puede ser sostenible. Creo que cuando nos visitan de todos los lugares del mundo, que vienen a ver el puerto de Vigo, ven el proyecto Living Ports, los proyectos que tenemos como el observatorio submarino, la calidad de las aguas que tenemos con 15 astilleros, con reparación naval, con pesca y con contenedores. Tenemos casi el paradigma del buen funcionamiento medioambiental aquí. Nos cuesta creernos que hacemos bien las cosas aquí en Vigo, pero creo que somos un modelo de puerto y así nos ven en el resto del mundo.

La conexión ferroviaria con la terminal de Bouzas es un tema polémico, el alcalde Abel Caballero insiste en que "rompería la ciudad", aunque también cuenta con apoyos externos. ¿Qué supondría y en qué beneficiaría al puerto de Vigo?

Yo creo que es un tema importante y que hay que sacarlo de los debates a corto plazo. Los puertos modernos, en estos momentos, no pueden vivir sin tren. La terminal de Bouzas, si tuviera tren, sería la terminal más importante de coches de España, sin ninguna duda. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que a lo mejor los proyectos que están sobre la mesa, o que han estado hasta ahora, no sean los mejores. Creo que cualquier proyecto tiene que buscar un consenso y lo que hay que hacer es analizar y buscar aquella solución que no genere esta controversia. ¿Por qué ese miedo a estudiar las cosas? Hay que estudiarlo desde un punto de vista técnico y luego tomar decisiones.

Como presidente del Puerto, igual que mis antecesores, defiendo el tren, pero de una manera consensuada: buscar el mejor proyecto y encontrar si es o no viable, y si no lo es, pues habrá que buscar otras soluciones. Pero hay que estudiar las cosas y buscar mecanismos para que al final se encuentre conforme Stellantis y la propia ciudad de Vigo. Mientras tanto, buscamos otras soluciones; estamos potenciando el tren de Guixar y el de la Plisan. Además, estamos trabajando ya con la primera autopista ferroviaria del Atlántico, desde Vigo hasta Zaragoza. Estamos en una esquina de Europa, por lo que no podemos renunciar a ningún tipo de conexión, ni marítima ni terrestre. En el caso del Puerto de A Coruña, está invirtiendo con ayudas públicas al 100% más de 100 millones en la conexión por tren. Pues hay que ver también lo que están haciendo los demás, igual que en Leixoes. Yo creo que debemos analizarlo y si no, tenemos que buscar otras soluciones, pero creo que siempre hay posibilidades técnicas para encontrar una solución.



¿Qué supondría y qué posibilidades reales tiene el puerto de Vigo de que el Gobierno lo declare como Nodal?



Vigo para mí debe ser puerto nodal por una razón: Si Vigo no es puerto Nodal es que ni el Gobierno ni España ni Europa entienden lo que es un puerto moderno. Si nos vamos a la revolución industrial, cuando los puertos movían petróleo y grano, lo lógico es hablar de tráfico y hablar de volumen. En estos momentos, los puertos generan empleo, los puertos mueven valor, están vinculados a la tecnología. Eso es lo que es Vigo.

Por eso, no tiene sentido que no sea considerado nodal, porque es la visión de lo que es un puerto moderno. Por eso seguimos apostando por ello y nunca vamos a renunciar a que así sea considerado, y para el objetivo del 2030 debe estar, porque así saldría en los mapas, porque te facilita el acceso a financiación. Estamos viendo cómo se está yendo muchísima financiación europea vinculada a los puertos nodales y nosotros no nos podemos quedar atrás, porque en Vigo está vinculado totalmente con la economía de la ciudad, y el no conseguir esa consideración de cara al futuro podría afectar a la competitividad de nuestras empresas y que se deslocalicen. Por eso es una apuesta firme, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando argumentos y también vamos a seguir mejorando nuestras cifras. En este puerto se mueve el 75% del valor de la mercancía de toda Galicia por vía marítima, los propios números lo dicen. Lo que hace falta es la voluntad política para buscar una solución entre todos y que Vigo sea considerado nodal.

Estamos estudiando, con un proyecto que hemos contratado la Universidad de Vigo, otros puertos que han sido considerados en Europa como nodales y qué criterios se utilizaron para puertos que a lo mejor que mueven menos que Vigo en toneladas. Pero sí hay otros criterios que demuestran esa importancia estratégica para el país y nosotros somos un puerto estratégico para el país. Igual que hay otras comunidades autónomas que tienen dos puertos nodales, Galicia debería tener dos, uno el norte y otro en el sur. No se trata de echar a nadie, sólo queremos que Vigo esté donde tiene que estar y debe estar reflejado en todos los mapas, porque al final, cuando en 2030 se establezcan las estrategias para el 2040, es estar o no estar. Estar en el mapa va a ser muy importante.

El Puerto de Vigo es, hoy por hoy, un polo turístico con la recepción de cruceros, una entrada a la ciudad por la ría que permite ver a los turistas la bahía de la ciudad, ¿cómo se puede potenciar este aspecto?

Vigo y la zona marítima tienen un potencial turístico brutal. Además, es un potencial que puede ser durante todo el año, no tiene por qué estar fijado a determinados meses. En las ferias que hemos ido nos hemos reunido con todas las navieras y están viendo ese potencial. En estos momentos, en los itinerarios que van A Coruña, los turistas van a Santiago; en Vigo, están explorando Bayona y la propia ciudad, las bodegas de vino... Están conociendo este entorno y ven que tiene muchísimo que aportar. También la zona portuaria es de gran riqueza histórica y cultural.

Además, dentro de ese turismo, queremos explorar, y yo creo que en breve podremos anunciarlo, el traer grandes regatas. No se trata sólo de que venga la regata, sino que se trata de todo lo que lo rodea, los equipos que trabajan con estos barcos, la fiesta que se genera alrededor. Yo creo que el puerto de Vigo tiene mucho que aportar en lo turístico que se suma a lo que ya hay en la ciudad y está dentro de nuestros objetivos estratégicos.

Entre las obras más destacadas está el sendero azul hasta Bouzas, que acaba de ser reconocido con una bandera azul, y otro de los grandes proyectos es el de los Peiraos do Solpor, este gran mirador sobre el mar.

La obra se está ya iniciando, en la parte de Bouzas está el observatorio submarino, un gran faro que se va a construir en los astilleros Cardama, y se va a llevar flotando hasta allí y cuando baje la marea se va a consolidar en el suelo. Va a ser una obra de esas que se visualizarán a nivel global, porque es la primera vez que se realiza. Esperamos que para finales de año, principios del próximo, esté totalmente operativa. Tenemos muchas expectativas puestas en esta obra porque todo el mundo nos va a mirar.

La senda azul, comenzamos hace 3 o 4 años a hablar con Senderos Azules para ver cómo poder convertirla en este tipo de senderos. Queremos que vertebre esa integración entre el puerto y la ciudad, ir abriendo espacios dentro del puerto para que los ciudadanos puedan entrar, permear, conocer el puerto. Cuando subes al monte de O Castro, puedes ver el puerto y la ría, por lo menos a mí me parece precioso. Entonces, esos espacios que hay en el puerto, siempre que no afecten a la seguridad de las personas, buscaremos mecanismos para intentar que sea más permeable y sea una realidad lo de abrir Vigo al mar.

En el Muelle de Trasatlánticos se han celebrado conciertos y festivales de música, un emplazamiento que puede casi competir con Castrelos por la ubicación tan privilegiada. ¿Seguirá siendo una zona para actividades musicales o culturales?

Nosotros tenemos las competencias que se establece la ley y está claro que la parte cultural no es una competencia, pero sí la habilitamos y nos encantaría que esos espacios, y siempre lo hemos hecho con Xunta, Diputación o con la administración que quiera, sigan acogiendo conciertos. Lo que sí vamos a empezar a explorar, y ya estamos ya trabajando en ello, es en actividades también culturales, para abrir esa zona y darle contenido al puerto. Cuanta más vida tenga el puerto, cuanta más gente lo visite, mucho mejor. Tenemos la Jura de Banderas, el Vigo Sea Fest, la Semana Azul... nuestro objetivo es darle vida durante todo el año. Que la gente mire al mar y mire al puerto y no lo vea como como algo extraño. Ese sigue siendo uno de nuestros objetivos.