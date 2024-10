El Rey Felipe VI inaugura la sexta edición del Foro La Toja (Pontevedra)

La sexta edición del Foro La Toja, que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de octubre, ha arrancado esta tarde en el Centro de Convencións do Eurostars Gran Hotel La Toja. El rey Felipe VI, ha sido el encargado de inaugurar la sexta edición del evento con su discurso de apertura a las 16:00 horas.

Durante su intervención, el Rey declaró que "es un verdadero placer estar de nuevo en Galicia", donde ya estuvo la semana pasada visitando a su hija en la Escuela Naval de Marín. "El Foro —que continúa el legado e inspiración de Josep Piqué— se ha consolidado como un espacio imprescindible de encuentro y debate con una indudable vocación internacional", ha continuado Felipe VI.

"Esta 6ª edición es continuista en el buen sentido, porque vuelve a ofrecer una extensa relación de ponentes y de asuntos con un denominador común: la reflexión sosegada y en profundidad sobre los grandes retos de nuestras sociedades. Es un ejercicio esencial en una época de sobreabundancia informativa", ha continuado.

En esta ocasión se abordarán los nuevos ciclos políticos que se abren en todas las regiones del mundo a raíz de una sucesión de "importantes y numerosos" procesos electorales, destacando Felipe VI los comicios estadounidenses.

"Todo ello sucede en un escenario mundial caracterizado por una conflictividad generalizada y en el que dos horribles guerras continúan causando muerte, dolor y destrucción". Para el Rey, se trata de un contexto con nuevos actores, que presenta nuevos equilibrios de poder y en el que gobiernos e instituciones tienen que actuar asumiendo la incertidumbre, la aceleración y la disrupción como una parte habitual de la realidad.

El monarca ha sentenciado que "en este contexto de 'nueva normalidad', fenómeno que tanto analizamos y describimos, pero que todavía no sabemos manejar bien, la UE debe aportar respuestas. No nos podemos permitir que se ponga en jaque o que se debilite, no creo que en nuestro horizonte vital exista mejor alternativa".

Felipe VI se ha despedido agradeciendo "a la comunidad de pensamiento que se amplía y refuerza en cada edición y puede ser de gran utilidad en la búsqueda de soluciones compartidas. Gracias por vuestro compromiso con los valores que definen nuestras sociedades democráticas". Asimismo, el monarca también entregó un galadón a Josep Borrel, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades de ámbito nacional y autonómico, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el ministro de Xustiza, Félix Bolaños; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; o los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González.

Rueda: Diálogo, hospitalidad y estabilidad frente a los desafíos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la importancia de reforzar los valores del diálogo, la hospitalidad y la estabilidad para hacer frente a los desafíos actuales en un mundo cada vez más global e interconectado.

Durante la sesión inaugural del Foro La Toja, Rueda aseguró que este es el camino que marca la labor diaria de la Xunta, apuntando que el Gobierno gallego está comprometido con hacer una política centrada en las personas. En este campo, puso como ejemplo que Galicia "es la primera comunidad autónoma donde la educación pública es absolutamente gratuita" desde la escuela infantil hasta la universidad, "primando la cultura del esfuerzo".