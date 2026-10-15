Últimos días para apuntarse a la carrera solidaria contra la esclerosis múltiple en Vigo

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (Avempo) celebra su carrera solidaria 'Eu Móvome pola Esclerose Múltiple' el próximo domingo 25 de octubre a las 11:00 horas. Las inscripciones para la prueba presencial se cierran el próximo martes, 20 de octubre.

Se trata de una iniciativa que busca recaudar fondos para garantizar servicios básicos para afectados de esclerosis múltiple y sus familiares. "El evento se ha convertido en un pilar imprescindible para el mantenimiento de la Asociación, así como, para difundir la labor que lleva a cabo y sensibilizar a la sociedad con la esclerosis múltiple, una enfermedad para la que todavía no existe cura y que afecta cada vez más a la gente joven", explican desde Avempo.

La carrera de carácter competitivo y cronometrada, cuenta con dos modalidades opcionales: 5K (una vuelta al recorrido) y 10K (dos vueltas al recorrido). Además, el evento también ofrece una 'andaina' de 5K sin límite de edad en la que pueden participar menores acompañados de un adulto y todas aquellas personas que opten por hacer el recorrido andando.

Actualmente, desde Avempo comparten que el número de personas inscritas a través de Magma Sports ronda los 500; una cifra que desde la organización esperan duplicar. También han habilitado un 'Dorsal 0' solidario para quienes quieran colaborar con la causa sin tener que realizar la prueba. Las inscripciones para colaborar en esta modalidad permanecerán abiertas hasta el propio día de carrera.

Al igual que en la edición pasada, la recogida de dorsales y chips tendrá lugar exclusivamente en la sede de Avempo (Calle Camilo Veiga, número 44 bajo), 23 y 24 de octubre. El viernes el horario será de 16:00 horas a 20:00 horas y, el sábado, de 10:00 horas a 20:00 horas.