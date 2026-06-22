El San Xoán más 'runner', el de Vigo: 700 atletas y sardinada en la meta

Un total de 700 atletas -récord de participación- se darán cita en la carrera popular de San Xoán, que se celebrará este martes, a partir de las 21:00 horas, en la ciudad olívica.

Será la octava de las doce pruebas anuales que integran el calendario de la Run Run Vigo y arrancará desde la rotonda de la plaza del Bicentenario, para finalizar en O Berbés con una sardinada.

La cita, que alcanzará su 42 edición, estará organizada por la Agrupación Viguesa de Atletismo -en la presentación participaron José Luis Domínguez y Eleuterio García- y por el propio Concello de Vigo -acudieron Manel Fernández y Nuria Rodríguez-.

Los atletas se enfrentarán a un recorrido de 7,7 kilómetros que discurrirá por Pi y Margall, López Mora, Arquitecto Bar Boo, rúa Coruña, rúa Tomás Alonso, Paulino Freire, Beiramar, hasta finalizar en los soportales de O Berbés. Allí los corredores -que tuvieron en Marcos Sanjurjo y Mario Luaces a sus representantes para la presentación del evento junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero- degustarán hasta 150 kilos de sardinas.