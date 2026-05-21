El estadio de Balaídos se convertirá en el epicentro de las finales de la Vigo Cup 2026

El principal torneo de fútbol infantil de Vigo cumple 25 ediciones y ya tiene fecha y sede para las finales. La Vigo Cup volverá este 2026 al estadio de Balaídos, que acogerá las finales de la competición.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado las novedades de la nueva edición de la Vigo Cup este jueves en el Centro Comercial Vialia, junto a organizadores, patrocinadores y participantes. Durante el acto, se han entregado seis distinciones a deportistas y clubes que pasaron por el torneo.

"La Vigo Cup superará los 5.500 participantes y batirá su propio récord", ha afirmado el regidor olívico, que ha adelantado que la competición contará con 300 equipos. Así, se convertirá un año más en el "mayor torneo de fútbol base de España".

Según ha informado el Concello, la competición se desarrollará del 12 al 21 de junio, en la modalidad de fútbol sala. Los partidos de fútbol 8 y fútbol 11 se celebrarán del 22 al 28 de junio. Los encuentros se disputarán en 19 espacios, 12 campos de fútbol y siete pabellones.

La Vigo Cup vuelve a Balaídos

La principal novedad de Vigo Cup 2026 es que las finales del torneo vuelven al estadio de Balaídos. Además, se celebrará el Torneo New Balance de penaltis el próximo 24 de junio en la plaza exterior del Centro Comercial Vialia.

Durante la presentación se han premiado a seis entidades y deportistas que formaron parte de la historia de la Vigo Cup: Lucía Camisón, Claudia Martínez, Elena Casal, Álex Abalde, Antón de Vicente y la ED Vigo 2015.