Decenas de afectados protestan contra el cierre de la pista de atletismo de Balaídos: "No hay alternativas"

Atletas, entrenadores y familiares han dicho basta ante un nuevo cierre de la pista de atletismo de Balaídos. Decenas de afectados se han concentrado este lunes frente a las puertas de las instalaciones deportivas para mostrar su rechazo ante la decisión del Concello, que ejecutará durante las obras de reparación de las gradas antes del inicio de las actividades programadas por el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo.

La concentración ha comenzado a las 17:00 horas, con pancartas reivindicativas exigiendo al Concello la apertura de las pistas. También han estado presentes representantes de los grupos de la oposición, PP y BNG, así como Galiza Nova que ha mostrado su rechazo al evento militar: "Máis deporte, menos tanques", se podía leer en su pancarta, en referencia a las actividades programadas por el Día de las Fuerzas Armadas en estas instalaciones durante la última semana de mayo.

Las pistas de atletismo de Balaídos, únicas en todo Vigo, acogen a más de 600 niños que practican cada semana las diversas disciplinas que componen el atletismo: lanzamiento de jabalina, de martillo, de disco o de peso son algunas de las más afectadas. "El CUVI no vale para todas las disciplinas", ha reiterado el entrenador de marcha del Celta Atletismo, Ángel Rodríguez, cuya hija practica martillo.

Rodríguez ha criticado que la comunicación del cierre se diera con muy poca antelación: "No puedes avisar a golpe de jueves que vas a cerrar un lunes. No puedes programar unas escuelas con más de 600 niños como hay aquí entre todos los clubes. No puedes coordinarlo en dos días. No tienes alternativas".

"Si desciende el equipo tampoco sería muy raro"

Rodríguez aún no tiene claro dónde entrenará con sus grupos. "Empezaremos en Castrelos, pero claro, mi hija que entre martillo a ver dónde la voy a llevar. (...) No puedes ponerte a lanzar una jabalina o un martillo en Samil o en Castrelos. Nos llamarían asesinos", ha añadido el entrenador del Celta Atletismo, que ha asegurado que en cierres anteriores se pudieron adaptar porque fueron de menor tiempo, una semana o 15 días.

Además, ha incidido en que aquellos deportistas que compiten se encuentran en una de las fases más importantes de la temporada. "En estos momentos se están disputando las tres jornadas de la División Nacional de Atletismo. Entonces, si nuestros saltadores, nuestros lanzadores no pueden entrenar, si desciende el equipo, tampoco sería muy raro", ha advertido, sobre una situación que conllevaría un perjuicio económico para los clubes olívicos.

"Este cierre en septiembre sería una putada, pero no pasaría nada. Diciembre te lo puedo llegar a comprar, pero en esta época, de enero para aquí, son todos los campeonatos. Estamos entrenando desde septiembre para llegar ahora en verano en forma. Ahora es cuando hay que afinar y buscar esos tiempos", ha añadido en declaraciones a Treintayseis.

"Mentira tras mentira"

No es la primera vez que la pista de atletismo de Balaídos están en el foco de las críticas al gobierno local. Padres y madres de las escuelas han recordado que las instalaciones perdieron la homologación en febrero y, desde entonces, tanto los más pequeños como los profesionales han tenido que desplazarse a otros municipios para conseguir las marcas para los campeonatos de Galicia y España.

También han reprochado que el Concello habilita la recta de la grada de Río de Balaídos sólo para las escuelas deportivas, para aquellos menores no federados. "¿Y el resto de niños a dónde van? Están haciendo que se dividan los recursos, que se dividan los entrenadores, conflictos entre familias que ahora nos tenemos que dividir", ha cuestionado una de las madres afectadas, Lorena Páramo.

"La semana pasada coincidí con Abel y con el concejal de Deportes en los Cross Mosteiro-Bembrive y le pregunté por la situación de las pistas y me dijo que hacia mediados o finales estará todo completo. Sabían perfectamente que las iba a cerrar y no dijeron nada", ha denunciado otro padre, que ha afirmado que no quieren gradas nuevas de forma inmediata, sino que se pinte lo que la Federación exigió para homologar las pistas.

Además, han recordado que las pistas llevan años con desperfectos. "Mis hijos llevan como siete años entrenando aquí y desde el día uno los baños son impracticables", ha asegurado ese mismo padre, que ha concluido: "Ya sabemos que va mentira tras mentira. Nosotros solo queremos que las abran y que las homologuen, nada más".